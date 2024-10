Candidatos a prefeito de Gurupi assinam Termo de Compromisso com as pessoas com deficiências

Por Redação

No dia 30 de setembro de 2024, às 19h, no Centro Cultural Mauro Cunha, foi realizada uma importante Roda de Conversa organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Gurupi (COMPCD). O evento contou com a presença dos candidatos à prefeitura de Gurupi: Josi Nunes (União Brasil), Eduardo Fortes (PSD) e Cristiano Pisoni (PMDB). Durante o encontro, os candidatos assinaram um Termo de Compromisso assumindo publicamente a responsabilidade de implementar políticas públicas voltadas para a inclusão e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência no município.

Demandas apresentadas

Os conselheiros do COMPCD, representando as áreas de saúde, educação, cidadania e associações da sociedade civil, apresentaram suas principais demandas e os desafios enfrentados pela população com deficiência em Gurupi. Entre os temas discutidos:

Saúde: A necessidade de qualificar o atendimento às pessoas com deficiência no SUS, desde a vacinação até o atendimento especializado em UBS e Unidades de Pronto Atendimento, foi uma das demandas urgentes apresentadas.

Educação: O desafio da inclusão escolar, com foco na formação de professores e na melhoria da acessibilidade nos transportes escolares, infraestrutura escolar e recursos didáticos, também foi destacado.

Acessibilidade Urbana: A Associação dos Portadores de Deficiência Física do Tocantins (Apodefitins) apontou as dificuldades de locomoção devido à falta de acessibilidade no centro da cidade, como calçadas inadequadas e rampas bloqueadas.

Esporte Adaptado: O apoio aos paratletas e a inclusão no esporte também foram abordados, especialmente pela Associação dos Amigos do Basquetebol de Gurupi (AGAB), que ressaltou a falta de suporte logístico para os atletas com deficiência.

Comunidade Surda: O Conselho da Associação dos Tradutores e Intérpretes de Libras (Atilsto) destacou a necessidade de intérpretes de Libras em escolas, eventos oficiais e atendimentos médicos para garantir acessibilidade plena à comunidade surda.

Compromisso dos Candidatos

Após ouvir as demandas, os candidatos tiveram a oportunidade de se pronunciar e comprometer-se com as questões apresentadas. Ao final do evento, todos os candidatos assinaram o Termo de Compromisso com o COMPCD, oficializando sua dedicação a promover políticas inclusivas e acessíveis para as pessoas com deficiência em Gurupi.

Declaração do Presidente do Conselho

O presidente do COMPCD, Sr. Fernando Roseno, afirmou: “Este foi um marco na história de Gurupi. Trazer à tona as demandas das pessoas com deficiência e discutir soluções com os candidatos foi como plantar uma semente que gerará frutos valiosos para nossa cidade. A assinatura desse compromisso público nos dá força para implementar as políticas necessárias e melhorar a qualidade de vida desse público. Agora, nosso foco é garantir que as ações se concretizem.”

Público e Repercussão

O evento reuniu aproximadamente 100 pessoas, incluindo representantes da comunidade com deficiência, seus familiares, e apoiadores. Os participantes elogiaram a iniciativa e destacaram a importância de dar voz às pessoas com deficiência, garantindo que suas necessidades sejam ouvidas pelos futuros gestores da cidade. Além disso, as discussões abertas permitiram que todos presentes compreendessem melhor as propostas dos candidatos, promovendo uma escolha eleitoral mais consciente.

Próximos Passos

Agora que o Termo de Compromisso foi assinado pelos candidatos, o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Gurupi continuará monitorando e trabalhando para garantir que as promessas feitas se transformem em ações concretas. O foco será na implementação de políticas públicas eficazes que promovam inclusão, acessibilidade, e a qualidade de vida das pessoas com deficiência.

O evento foi um passo importante para fortalecer o diálogo entre o poder público e a população com deficiência, sendo fundamental para garantir que Gurupi avance na construção de uma cidade mais inclusiva e justa para todos.