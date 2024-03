Com quase 90% de aprovação, prefeito Roberto César destaca avanços da gestão em Lavandeira

Por Redação

Com uma gestão humanizada, um trabalho voltado para o desenvolvimento de Lavandeira, na região Sudeste do Tocantins, o prefeito Roberto César “Cesinha”, (PSD), se destaca como um dos melhores gestores municipais do estado. Conforme pesquisa realizada pela gestão, mais de 90% dos lavandeirenses aprovam a maneira como o chefe do Poder Executivo Municipal vem administrando o município nestes sete anos.

Desde que foi eleito pela primeira vez em 2016, Cesinha nunca teve avaliação abaixo de 80%. Reeleito em 2020, com quase 70% dos votos válidos, mantém a excelente avaliação.

Ex-vereador na cidade, Roberto César se destaca com um trabalho de excelência e transparência, na frente do Executivo Municipal. Prova disso, são as três premiações consecutivas com o Selo Diamante, conferido pelo Tribunal de Contas do Tocantins, dentro do programa “Radar Nacional de Transparência Pública” e que conferiu ao município o selo máximo da avaliação, pela transparência nos atos públicos do município.

Além disso, o gestor investiu mais de R$ 20 milhões aplicados no município por meio de emendas parlamentares e recursos próprios do município, garantindo mais serviços de infraestrutura, saúde, educação, esporte, cultura, turismo e social, em parceria com senadores, deputados e governo do estado.

“Lavandeira nunca viu tanto recurso investido. A nossa cidade está quase 100% pavimentada, são obras na zona rural, urbana, tudo com aplicação transparente como exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foram adquiridas várias máquinas, implementos que contribuíram com o desenvolvimento do nosso município. Além disso, foram realizados investimentos na saúde, com reestruturação de prédios públicos, contratação de médicos e mais profissionais. Melhoramos a nossa educação municipal, transformamos o ensino em tempo integral, sendo pioneiros da modalidade na região. Foram muitos avanços e conquistas e tudo isso com muito trabalho”, disse.

Na última semana o gestor recebeu um oficio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Napoleão de Souza Luz Sobrinho, parabenizando-o pela excelência em transparência pública. “A gente fica muito feliz com esse reconhecimento. Sabemos das dificuldades dos gestores em seguir trabalhando para garantir o desenvolvimento dos seus municípios, com cada vez mais a escassez de recursos. Sempre pautei nossa gestão com o compromisso da transparência, dentro daquilo que é exigido pela LRF. Todo trabalho é fruto de uma equipe comprometida com o desenvolvimento de Lavandeira. A nossa cidade evoluiu, alcançamos índices jamais imaginados. E tudo isso só é possível, quando existe compromisso com o trabalho e a transparência com o dinheiro público”, destacou Roberto César.

Eleições 2024

Bem avaliado pela população, Cesinha trabalha com seu grupo político a sucessão do Paço Municipal.

Com a aprovação da comunidade, o prefeito também fortalece seu grupo, quando na última semana, reafirmou seu compromisso com a união dos vereadores, presidente da Câmara Municipal, Flávio Henrique, vereador Gervalino “Lino” e vereador Adailton “Baixinho” que voltam a base, somando a maioria, com seis vereadores no grupo, unindo aos demais vereadores Neguinho, Suely e Mizim.

Com a maioria na Casa Legislativa do município, os parlamentares também comprovam a aprovação do gestor, que tem apoio irrestrito dos senadores Irajá, Eduardo Gomes e Professora Dorinha.

Na Câmara dos Deputados, o prefeito Cesinha tem apoio do deputado federal, Ricardo Ayres e na Assembleia Legislativa mantem os laços com o deputado estadual, Eduardo Fortes.

“As parcerias acontecem pelo trabalho da nossa equipe, o nosso grupo, formado por vereadores, lideranças políticas e a própria comunidade. Isso é reflexo da união do nosso grupo que sempre buscou trabalhar pensando no melhor para Lavandeira. Gestão pública se faz com união, com respeito ao cidadão e ao patrimônio público”, finalizou Roberto César.