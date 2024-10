Contraste nas pesquisas eleitorais de Palmas gera incertezas na cabeça do eleitor sobre o resultado da eleição

Por Wesley Silas

A véspera das eleições municipais em Palmas tem gerado intensas discussões devido à divulgação de pesquisas com resultados distintos em menos de 48 horas da eleição. A pesquisa Futura Inteligência/Exame, publicada nesta sexta-feira, 25 de outubro, aponta a candidata Janad Valcari (PL), com 48,7% das intenções de voto, enquanto Eduardo Siqueira aparece com 43,7%. Por outro lado, a pesquisa do Instituto Veritá, contratada pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), revela um resultado inverso na modalidade espontânea, considerando apenas votos válidos. Nela, Eduardo Siqueira lidera com 53,3%, e Janad Valcari tem 46,7%.

A pesquisa da Futura Inteligência foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código TO-00746/2024, consistindo em 600 entrevistas realizadas em 23 de outubro, com uma margem de erro de 4 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%.

Já a pesquisa do Instituto Veritá foi registrada sob o número TO-02426/2024, tendo sido conduzida entre os dias 20 e 25 de outubro, com 1010 entrevistas, apresentando uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais e também um nível de confiança de 95%.

Os resultados antagônicos ressaltam o clima de incerteza entre os eleitores, às vésperas do pleito, refletindo a competitividade, incertezas na confiança dos resultados e a divisão de preferências do eleitorado em Palmas.