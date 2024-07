Cristiano Pisoni anuncia data da Convenção Eleitoral do PSDB: “Eu disse que não iríamos dar para trás”, disse

“Eu disse que não iríamos dar para trás. Queremos mudança e vamos em busca dela nessas eleições”, declarou o tucano.

Por Redação

Gurupi, TO – O pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), acaba de anunciar a data da Convenção Eleitoral do PSDB, onde serão deliberadas as escolhas dos candidatos aos cargos majoritários e proporcionais para as eleições municipais de 2024. Na convenção, será feita ainda a celebração de coligações majoritárias municipais.

O evento será às 19h30 do dia 01 de agosto, no Centro de Convenções Mauro Cunha. Estarão presentes os pré-candidatos a vereadores do PSDB, que também serão apresentados durante a convenção. Neste momento, serão definidos os números que cada candidato utilizará na disputa.

Para Pisoni, essa convenção pode ser considerada um momento único depois de várias eleições em Gurupi.

“Antes, tínhamos sempre dois nomes que disputavam entre si e a população não tinha muito o que escolher. Agora, chegou o momento do povo de Gurupi poder escolher com tranquilidade o futuro da cidade, comparando os currículos. Eu disse que não iríamos dar para trás. Queremos mudança e vamos em busca dela nessas eleições”, declarou o tucano.

Cristiano convida toda a comunidade e a imprensa para participar deste momento importante e decisivo para o futuro político de Gurupi.

Confira aqui (link) o edital de convocação para Convenção Eleitoral.