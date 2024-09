Cristiano, por meio da sua assessoria, repudiou atos de política suja em Gurupi e os classificou como “coisa de menino”

Candidato chamou panfletagem difamatória anônima de “política de quinta categoria”

Por Redação, via assessoria do candidato

O candidato à Prefeitura de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), manifestou repúdio aos recentes ataques difamatórios lançados contra a sua adversária Josi Nunes. Panfletos anônimos, espalhados pela cidade, promoveram boatos sobre a candidata, em uma tentativa de desestabilizar o cenário eleitoral e fomentar a desinformação entre os eleitores.

Cristiano declarou que esse tipo de atitude representa o que há de mais ultrapassado na política. “Isso é coisa de menino, de quem não tem coragem de encarar o povo de frente. Política precisa ser feita com respeito e transparência, com foco em propostas e soluções reais para nossa cidade, não com jogadas sujas”, afirmou Pisoni.

As duras declarações do tucano sobre o ocorrido não pararam aí. Ele acrescentou: “Infelizmente, atitudes como essas mostram a fragilidade daqueles que não têm o que mostrar ao povo. Pode copiar minhas propostas, isso faz parte do jogo, mas incitar desinformação e sujar a cidade dessa forma é inaceitável. Gurupi merece muito mais do que esse tipo de política de quinta categoria”, manifestou.

Cristiano afirmou que, em resposta aos métodos duvidosos dos adversários, segue com sua agenda cheia de compromissos, promovendo encontros com diferentes comunidades de Gurupi para ouvir demandas e apresentar soluções, nos eventos chamados de Caminhadas e Encontros da Mudança. “É assim que eu acredito que a política deve ser feita, sem ataques pessoais infundados. O povo não quer briga entre políticos, quer saber o que os candidatos podem fazer por Gurupi”, destacou.