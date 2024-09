Eduardo Fortes crítica ação da coligação de Josi Nunes e considera como “tentativa de desespero eleitoral”

Por Redação

Em meio à reta final de uma intensa campanha eleitoral, Eduardo Fortes reagiu contra a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida pela candidata Josi Nunes. Fortes alega que esta ação é uma medida desesperada frente à sua eminente vitória nas urnas.

De acordo com Fortes, a ação questiona injustamente seu apoio às famílias de Gurupi por meio das hortas comunitárias, um projeto que, segundo ele, preenche uma lacuna deixada pela prefeitura. O candidato destacou que este projeto é amplamente financiado pela iniciativa privada e tem sido uma fonte de apoio essencial para milhares de famílias locais.

Além disso, Fortes defendeu seus esforços para promover o desenvolvimento econômico e social de Gurupi, citando iniciativas como a Copa do Craque e o incentivo ao turismo. “A campanha de Josi ataca os investimentos que, na verdade, visam impulsionar o progresso da nossa cidade”, afirmou.

Sua assessoria considerou que a cidade de Gurupi tem demonstrado um apoio crescente a Eduardo Fortes, refletido em manifestações públicas e no engajamento popular em sua campanha. “A população reconhece nosso compromisso e esforços contínuos para estar ao lado deles”, destacou Fortes.

Em uma declaração pública, Fortes afirmou: “A AIJE apresentada pela coligação de Josi Nunes é desprovida de qualquer fundamento legal. A candidata busca criar um clima de instabilidade apenas para mitigar o desespero que caracteriza sua campanha diante da iminente derrota.”

Fortes concluiu assegurando que sua campanha segue pautada pelos princípios da legalidade e do respeito às leis, reafirmando seu compromisso com a ética e a transparência no processo eleitoral.

