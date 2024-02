Eleição 2024: Após lançar pistas sobre seu apoio a Eduardo Fortes, Laurez revela que o veredicto final será anunciado em breve

Por Wesley Silas

O cenário eleitoral em Gurupi promete se transforma em um campo de batalha interessante entre dois poderosos grupos da política tocantinense – antes aliados, agora protagonistas de uma rivalidade: a prefeita Josi Nunes (UB) e o ex-prefeito, atual vice-governador, Laurez Moreira (PDT). Este último inclina-se a favor da candidatura do deputado Eduardo Fortes (PSD), um nome associado ao grupo Stival.

“Estamos prestes a tomar uma decisão crucial em nosso grupo, com todas as perspectivas para uma vitória iminente. Não vou revelar todos os detalhes agora, mas em breve compartilharemos as novidades, já contando com o apoio entusiasmado de Wanderlei Barbosa”, afirmou Laurez em entrevista ao Diário Tocantinense.