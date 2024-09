Eleições 2024: Eduardo Fortes se ausenta de debate do PoderosoPod e justifica: “campanha ética e transparente”

Por Redação

O segundo debate das eleições municipais em Gurupi, realizado na noite desta segunda-feira, 16, novamente não contou com a presença do candidato Eduardo Fortes (PSD). Com isso, apenas os candidatos Cristiano Pisoni (PSDB) e Josi Nunes (UB) utilizaram a oportunidade para apresentar suas propostas, oferecendo aos eleitores, especialmente aos indecisos e àqueles que ainda não os conhecem, a chance de conhecer melhor suas visões e planos para a cidade.

Em uma Nota à imprensa, Eduardo Fortes justificou sua ausência, afirmando que “temos feito uma campanha do bem, limpa, e propondo um diálogo direto com a população nos bairros”. Ele enfatizou que sua abordagem se concentra em transformar Gurupi na melhor cidade para se viver, destacando seu compromisso com uma política ética e focada nas necessidades dos cidadãos.

Fortes também aproveitou a ocasião para parabenizar o canal e a equipe responsável pelo debate, valorizando o trabalho realizado e reconhecendo a importância desses espaços de discussão pública. A ausência do candidato levanta questionamentos sobre sua estratégia de engajamento com os eleitores, enquanto Pisoni e Nunes seguem a disputar a atenção do público no ambiente político local.

O debate, que é uma ferramenta essencial para o esclarecimento de propostas e a promoção da democracia, continua a ser um momento crucial na campanha eleitoral, permitindo que os eleitores façam escolhas informadas em relação ao futuro de Gurupi.