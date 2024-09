Eleições 2024: TRE-TO informa que 8 municípios do Tocantins têm candidato único para o cargo de prefeito

Seis deles são candidatos à reeleição. Até o momento 324 candidatas e candidatos concorrem ao cargo de prefeito e 6.459 candidatas e candidatos, concorrendo a 1.317 vagas a vereador nos 139 municípios.

Por Redação

Nas eleições municipais que acontecem em outubro, até o momento 324 candidatas e candidatos concorrem ao cargo de prefeito em todo o estado. Os dados estão disponíveis no DivulgaCandContas, sistema da Justiça Eleitoral que reúne todas as informações sobre os candidatos que foram registrados e suas respectivas contas eleitorais, assim como a dos partidos. As informações foram compiladas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO).

Em oito municípios tocantinenses, o cargo de prefeito é disputado por apenas um concorrente. São eles: Abreulândia, Crixás do Tocantins, Goianorte, Santa Maria do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, Sucupira, Tupirama e Tupiratins. Seis dos concorrentes são candidatos à reeleição.

De acordo com a legislação eleitoral, será considerado prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, ou seja, não são computados votos em branco e nulos. Portanto, mesmo que seja uma candidatura única, o concorrente ainda pode ser eleito, ainda que a maior parte dos votos sejam brancos ou nulos.

Total de candidaturas

Na disputa pelo cargo de vereador, o Tocantins registra 6.459 candidatas e candidatos, concorrendo a 1.317 vagas nos 139 municípios. Somando os requerentes a vice-prefeito, no total são 7.112 candidaturas, até o momento, para as Eleições Municipais 2024.

O eleitorado

Já o eleitorado tocantinense é formado por 1.171.342 eleitoras e eleitores aptos a irem às urnas no dia 6 de outubro. São 591.881 mulheres e 579.461 homens, respectivamente 50,53% e 49,47% do eleitorado no Tocantins.

Do número total, 94% (1.101.460) possuem biometria coletada. A biometria torna o processo eleitoral ainda mais seguro, pois evita que uma pessoa vote no lugar da outra e também possibilita a detecção de eleitores registrados mais de uma vez no cadastro eleitoral.

