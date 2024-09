Em comício lotado em Palmeirópolis, professor Daniel Rosa confirma virada e renova a esperança da população por mudança

Por Redação

Em um comício vibrante e lotado, na noite desta quarta-feira, 25, o professor Daniel Rosa (UB) e o vice Zé Adão (PL), renovaram a esperança da população de Palmeirópolis em busca de mudança.

A Rua 4, no setor Bom Tempo, foi o cenário de uma grande mobilização em apoio ao candidato a prefeito, professor Daniel Rosa.

Com um discurso focado na transformação da política local, os candidatos atraíram uma multidão de cidadãos comprometidos e esperançosos, dispostos a abraçar o projeto de renovação que prometem em parceria com empresários locais.

“Agradeço profundamente o apoio deste grupo de empresários, que sonharam com essa mudança e nos trouxeram para dar vida a este projeto transformador. Estamos rodeados por pessoas comprometidas com Palmeirópolis. Fui vereador com muito orgulho e tenho a certeza de que, ao olharmos para este palanque, não encontramos espaço para picaretas. Aqui, estão homens e mulheres sérios, com propostas concretas para a nossa cidade. Este é um grupo que realmente deseja o melhor para Palmeirópolis, e juntos, vamos fazer a diferença. Acredito na força da nossa união e na capacidade de transformar nosso município em um lugar ainda melhor para todos”, afirmou professor Daniel.

O candidato completou. “Agradeço também o apoio da senadora professora Dorinha, que demonstra seu compromisso com a nossa cidade. Agradeço cada um que veio, que acredita nessa mudança e estão aqui. Vamos ganhar as eleições com compromisso e com proposta de transformar a nossa cidade. Precisamos saber votar para definir o futuro da nossa cidade”, disse o professor.

“No nosso palanque não tem divisão de secretarias, aqui, todos estão por acreditar na mudança e não vamos leiloar a prefeitura. Vamos colocar pessoas técnicas para trabalhar em todas as áreas, sem lotear cargos e a prefeitura”, afirmou.

A energia e a determinação presentes no evento demonstraram a força de um povo que anseia por um futuro melhor e confirma a virada do professor Daniel Rosa na reta final da campanha.