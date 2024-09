Por Wesley Silas

Na fase final da campanha para a prefeitura de Gurupi, o candidato e deputado Eduardo Fortes (PSD) reforça sua equipe de marketing com a incorporação de profissionais da agência Public.

Essa colaboração inclui um redator experiente e uma equipe que se unirá aos profissionais da agência de Vieira de Melo com o desafio de fortalecer ainda as estratégias de comunicação e engajamento do candidato.