“Fake news não vão nos parar”: Cristiano reage com firmeza a acusações falsas

Boatos surgem à medida que campanha do candidato cresce: “Nossa candidatura é independente, guiada pelos interesses do povo, e não de grupos políticos”, reforça

Por Redação

Desde o início da campanha de Cristiano Pisoni (PSDB) à Prefeitura de Gurupi, boatos tentam associar o candidato a acordos políticos e práticas das quais ele jamais participou. Para o empresário, esses ataques são uma reação ao crescimento sólido e à recepção positiva de suas propostas.

“Estão tentando nos parar com mentiras, mas isso só prova que estamos no caminho certo. Nossa mensagem está sendo ouvida e incomodando quem se acomodou na velha política”, afirmou Cristiano em resposta às fake news que circulam nas redes e tentam envolver seu nome.

O candidato reforçou que sua campanha é totalmente voltada para a transformação de Gurupi, sem compromissos obscuros ou alianças políticas que desrespeitem a vontade popular. “Minha candidatura é independente. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Estou aqui pelo povo de Gurupi, e não para conchavos com a velha política”, garantiu Pisoni, em tom firme.

As tentativas de desinformação ocorrem justamente no momento em que Cristiano cresce nas pesquisas, como garantia de renovação política. Com propostas claras e compromisso com uma gestão ética e moderna, ele vem ganhando a confiança dos eleitores, o que, segundo ele, tem gerado desconforto entre seus adversários políticos.

“Boatos não vão nos parar”, diz Cristiano. “Cada mentira que lançam contra nós só nos dá mais força. Nós respondemos com trabalho, seriedade e com a certeza de que Gurupi tem jeito, e esse jeito é nosso, do nosso povo”.

O tucano reafirmou que não cederá a pressões ou boatos. “Eu sou gestor, eu vou até o fim. Com a ajuda de cada cidadão de Gurupi, seremos uma cidade renovada, com trabalho sério e sem acordos políticos que não beneficiem nosso povo. Quem mexeu comigo, mexeu com a pessoa errada”, declarou o candidato, evidenciando sua disposição em enfrentar a desinformação com mais empenho na campanha.

A campanha de Cristiano continua com foco no trabalho, na inovação e na liderança ética, deixando claro que o novo tempo para Gurupi chegou e que as velhas práticas políticas estão com os dias contados. Assista ao vídeo completo em que ele rebate as acusações e reafirma seus compromissos com Gurupi.

https://www.instagram.com/reel/C_k9Lyntd3k/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==