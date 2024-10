Governo do Tocantins abre inscrições para a 23ª edição da Meia Maratona do Tocantins

Evento esportivo será realizado no dia 1º de dezembro, em Palmas, com as provas de 21km, 10 km, 5 km e a corrida infantil

Por Moreira / Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju), promove no dia 1º de dezembro, em Palmas, a 23ª edição da corrida de rua mais tradicional do Estado, a Meia Maratona do Tocantins. As inscrições estão abertas e seguem até 21 de novembro ou até preencherem as 1.200 vagas. A prova reúne os competidores nas distâncias de 21 km, 10 km, 5 km e na corrida infantil no masculino e feminino.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.centraldacorrida.com.br . No mesmo endereço eletrônico, pode ser consultado o regulamento oficial da competição. As dúvidas ou informações técnicas relativas às provas podem ser consultadas pelo email [email protected] .

A largada e chegada das provas serão em frente a Secretaria dos Esportes e Juventude, na avenida LO 08, na 304 norte. A retirada dos kits será nos dias 28 a 30 de novembro, das 8h às 19h, no local da prova.

Além do incentivo da prática esportiva entre diferentes públicos, a realização da Meia Maratona do Tocantins também tem como finalidade, a preparação dos atletas tocantinenses para a Corrida Internacional de São Silvestre, realizada anualmente em São Paulo.

Na edição de 2023, o evento promovido pelo Governo do Tocantins, fortaleceu a economia de Palmas com as participações de competidores de todo o Tocantins, Pará, Maranhão, Goiás, Ceará, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Piauí, Mato Grosso, Pernambuco, além do Distrito Federal.