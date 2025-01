Inmet emite alerta amarelo de chuvas intensas em todo o Tocantins

da redação

Tocantins está com dois alertas de chuvas intensas que vão até esta quarta-feira (8). Um dos avisos atinge todo o estado e outro apenas algumas cidades da região do Bico do Papagaio. Nesse período, podem ser registrados entre 50 a 100 milímetros de água das chuvas, além de ventos intensos.

Os alertas são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Um deles é amarelo, que representa perigo potencial. O aviso que iniciou na manhã desta terça-feira (7) deve durar esta quarta-feira às 10h.

Um temporal registrado em Gurupi provocou uma enxurrada que derrubou o muro de um condomínio e invadiu uma delegacia. Em outro trecho da cidade, uma ambulância precisou ser empurrada pela população por causa de um alagamento. O veículo transportava uma mulher para o hospital por conta de um infarto.

A chuva forte na cidade aconteceu na noite do último domingo (5). Conforme a Prefeitura de Gurupi, o volume de chuvas registrado no domingo alcançou 80,8 mm na estação meteorológica do Inmet, que fica localizada no câmpus da Universidade Federal do Tocantins, com rajadas de vento de 38 km/h.