Joaquim Pinheiro alcança 74,67% das intenções de voto, lidera com folga corrida eleitoral em Pedro Afonso

Por Redação

Com larga vantagem nas intenções de voto, o prefeito e candidato à reeleição Joaquim Pinheiro (PP), se consolida como favorito na corrida eleitoral em Pedro Afonso. É o que aponta pesquisa registrada realizada pelo Instituto Gauss, que o Portal Atitude teve acesso após sua divulgação neste sábado, 17. De acordo com o levantamento, o atual gestor alcançou 74,67% das intenções de voto, enquanto o segundo colocado, Jader Mariano (PDT), aparece com apenas 13,33%.

A pesquisa também mostra a alta aprovação da Gestão de Joaquim. Questionados sobre a administração municipal, 83,33% dos entrevistados disseram satisfeitos com o trabalho que vem sendo feito.

“Pedro Afonso viveu um período de transformação nesses últimos quatro anos. Avançamos muito, com obras, investimentos no turismo, cuidado com a saúde e educação e, principalmente, cuidado com as pessoas. Essa aprovação da população demonstra que estamos no caminho certo, trabalhando com seriedade e compromisso para melhorar a vida de todos. Seguiremos firmes para que nossa cidade continue crescendo e se desenvolvendo”, afirmou o prefeito por meio de sua assessoria.

Apoio popular e político

Além do apoio popular, Joaquim conta com amplo apoio político, incluindo o do governador Wanderlei Barbosa, do senador Eduardo Gomes e dos deputados federais Vicentinho Júnior, Carlos Gaguim, Lázaro Botelho e Alexandre Guimarães. A nível estadual, o prefeito conta com o apoio dos deputados Claudia Lelis, Vilmar Oliveira, Valdemar Júnior, Olyntho Neto, Jair Farias e Ivory de Lira.

Dados da Pesquisa

A pesquisa está registrada com o número TO-03087/2024 e foi realizada em vários setores/bairros de Pedro Afonso ouvindo 150 eleitores no dia 9 de agosto de 2024. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.