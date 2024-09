Josi Nunes se compromete ampliar capacitação profissional dos jovens e criar cursinho preparatório para o Enem

Por Redação

Em encontro realizado na noite de sábado, 14, na Avenida Goiás com a Rua 9, a prefeita de Gurupi e candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), apresentou as propostas pensadas exclusivamente para a juventude, que incluem a ampliação da oferta de cursos de capacitação e a criação de cursinhos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“O que plantamos hoje, colheremos amanhã. Por isso, quero cultivar boas sementes na juventude gurupiense, aumentando as oportunidades de ensino e qualificação profissional para que esses jovens estejam preparados e realizem seus sonhos”, declarou Josi Nunes.

Como mulher, mãe e avó, Josi sabe da importância de investir nos jovens. Para isso, também ampliará a Semana da Juventude, realizando ações de bairro em bairro e criando o programa Juventude em Ação; estenderá a qualificação profissional dos adolescentes na modalidade aprendiz; fortalecerá o programa de bolsas em parceria com a iniciativa privada, para incentivar o primeiro emprego; ampliar o programa de inclusão digital para jovens de baixa renda; e realizará o Programa Jovem Parlamentar Municipal.

Agenda de sábado

A programação do sábado contou também com a Caminhada do 44, na Avenida Ministro Alfredo Nasser (Rua 7), partindo do trevo da BR-153 até o Setor João Lisboa da Cruz. Durante o trajeto, a prefeita Josi Nunes foi saudada por comerciantes locais, que elogiaram as melhorias proporcionadas pelo recapeamento das ruas, executado durante sua gestão.

O comerciante Josué Santana, de 49 anos, destacou a qualidade do serviço, que facilitou o acesso dos clientes às lojas. “O cliente vem até mais feliz em buscar mercadorias”, afirmou. A dona de casa Adélia Araújo, de 54 anos, também comemorou o novo asfalto, ressaltando o alívio com o fim dos problemas causados pelos buracos. “A gente sofria demais com os buracos aqui, agora esse asfalto de qualidade resolveu o problema”, comemorou.

O Setor São José também recebeu a Caminhada do 44, momento em que Josi Nunes e o candidato a vice-prefeito, Adailton Fonseca (PL), ouviram as demandas da população e pediram apoio para a continuidade do projeto de desenvolvimento que transformou Gurupi.

Júlio Ferreira, aposentado de 60 anos, comentou sobre a transformação na infraestrutura local.

“Fazia tempo que alguém não olhava pra gente aqui. Agora sim, o negócio está bom”, afirmou. Já a doméstica Tainara Cardoso, de 27 anos, reconheceu o esforço da prefeita em mudar a cidade. “Deixa a mulher continuar trabalhando, já mostrou que sabe fazer”, disse.

Texto: Coligação Gurupi Está em Boas Mãos

Crédito da foto: Coligação Gurupi Está em Boas Mãos