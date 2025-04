Laurez Moreira intensifica visitas em busca de apoio para candidatura ao Governo em meio à pré-campanha

Por Wesley Silas

Com 464 dias para o início das convenções partidárias e 539 dias até as eleições, o vice-governador Laurez Moreira (PDT) intensifica suas visitas em todo o Tocantins, visando fortalecer seu nome como candidato ao Governo. Apesar da incerteza sobre o afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) para a disputa ao Senado – que deve ocorrer até 4 de abril de 2026 – Laurez mantém uma agenda ativa de pré-campanha. Neste final de semana, ele concluiu sua agenda no Vale do Araguaia, visitando os municípios de Marianópolis e Caseara.

Durante as visitas, Laurez enfatizou a importância do diálogo com a população e a necessidade de desenvolver as vocações econômicas regionais. “Precisamos estar próximos das comunidades e implementar atividades econômicas que gerem empregos e oportunidades. O Vale do Araguaia possui belíssimas cidades, como Caseara, que apresenta um potencial turístico significativo, além de uma agricultura e pecuária robustas, assim como Marianópolis. Devemos ouvir os cidadãos e estar conscientes das dificuldades para encontrar os melhores caminhos que promovam o desenvolvimento de todo o Tocantins” afirmou o vice-governador.

Acompanhando Laurez Moreira nas visitas ao Vale do Araguaia, estiveram presentes os ex-prefeitos de Palmas, Raul Filho, e de Araguacema, Paulo Ribeiro.

Desafios em outras regiões do Tocantins

Laurez Moreira busca fortalecer sua presença em regiões com maior densidade eleitoral, considerando que os 17 municípios da região Sul somam cerca de 140 mil votos. Em contrapartida, a região do Bico do Papagaio conta com 176.655 eleitores, enquanto Palmas, a capital, possui 209.524 eleitores. O eleitorado de Araguaína é de 118.990, e Gurupi tem 60.761, dentro de um total de 1.171.342 eleitores no Tocantins.

Embora Laurez seja o primeiro a buscar apoio, ele enfrentará a concorrência de figuras influentes de regiões mais populosas, como a senadora Professora Dorinha (UB) e o senador Eduardo Gomes (PL), ambos da região central do estado, e ainda o presidente da Assembleia Legislativa, Amélio Cayres (Republicanos), representando a região Norte.

Levantamento recente

Uma pesquisa divulgada em 10 de abril pelo Instituto Paraná Pesquisas apresenta um cenário competitivo na corrida ao governo, incluindo os nomes de Professora Dorinha, Laurez Moreira, o senador Irajá Abreu (PSD), o ex-deputado Paulo Mourão (PT) e Amélio Cayres. A senadora Professora Dorinha lidera as intenções de voto com 37%, seguida por Laurez, que obtém 14,6%. Outros nomes, como Irajá Abreu, aparecem com 11,1%, Paulo Mourão com 10,5% e Amélio Cayres com 9,8%.

Prazo para afastamento do Governador

De acordo com a legislação brasileira, um governador precisa se afastar do cargo pelo menos seis meses antes das eleições caso queira disputar uma vaga no Senado ou na Câmara dos Deputados. Para as eleições de 2026, programadas para 4 de outubro, o prazo para afastamento vai até 4 de abril de 2026.

Com a data de hoje sendo 13 de abril de 2025, restam aproximadamente 355 dias para que um governador se afaste do cargo a fim de concorrer ao Senado ou à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Convenções Partidárias

As convenções partidárias, durante as quais os partidos definem oficialmente seus candidatos, ocorrerão entre 20 de julho e 5 de agosto de 2026. Assim, considerando a data atual, faltam aproximadamente 464 dias para o início dessas convenções.

Eleições Gerais

As eleições gerais de 2026 no Brasil estão agendadas para o dia 4 de outubro. Portanto, desde a data de hoje, faltam cerca de 539 dias até este importante evento eleitoral.