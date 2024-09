MPE pede indeferimento da Candidatura de Pedro Henrique Noleto em Porto Alegre do Tocantins

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pedindo o indeferimento do registro de candidatura de Dr. Pedro Henrique Arruda Noleto ao cargo de Prefeito de Porto Alegre do Tocantins. O médico pretende concorrer utilizando o mesmo nome de seu pai, cujo registro de candidatura foi indeferido, por crime de falsidade ideológica o que poderia gerar confusão entre os eleitores.

A solicitação é fundamentada em uma de Impugnação de Registro de Candidatura movida pela Coligação “Porto Alegre Seguindo em Frente que alega que o candidato não atende ao requisito de domicílio eleitoral no município, informando que Pedro Henrique se formou em medicina pela Faculdade de Medicina de Porto Nacional e, após sua formatura, mudou-se para Governador Valadares/MG, onde mantém uma empresa médica.



Pedro Henrique, ignora que a residência em Porto Alegre do Tocantins teria sido estabelecida apenas em agosto de 2024, o que contraria a exigência legal de que para a Justiça Eleitoral, o candidato tenha que comprovar efetiva residência na localidade pelo prazo mínimo de seis meses antes das eleições.

Além disso, a coligação ressalta que Pedro Henrique pretende concorrer utilizando o mesmo nome de seu pai, cujo registro de candidatura foi indeferido, por crime de falsidade ideológica o que poderia gerar confusão entre os eleitores.

Após ter registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral pelo crime de falsidade ideológica, o pai de Pedro Henrique, Dr Pedro Noleto, buscou a substituição, apresentando o filho como candidato, esquecendo que, para concorrer ao cargo, o mesmo deveria comprovar domicílio no período determinando pela justiça.

A situação, mostra mais uma vez, a manobra do grupo em enganar a população com uma ação de iludir a comunidade com falsas informações.

O Ministério Público Eleitoral, ao analisar o caso, conclui que existem indícios de que não houve efetiva residência do candidato em Porto Alegre do Tocantins, considerando sua formação acadêmica e atividades profissionais em Governador Valadares/MG. Diante disso, o órgão manifesta-se pelo indeferimento do registro de candidatura, ou, na ausência de instrução suficiente, sugere a solicitação de informações à ITPAC sobre a data de conclusão do curso de medicina e a realização de audiência para oitiva de testemunhas sobre a questão da residência do candidato.

Com essa situação, as eleições em Porto Alegre do Tocantins segue com único candidato com registro de candidatura deferido até o momento, o candidato Cleiton Cerqueira do Partido Progressista.