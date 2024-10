Pesquisas sob suspeita; CNN retira pesquisa Atlas em Palmas com Eduardo Siqueira na frente e coloca pesquisa Big Data com Janad Valcari na liderança

Nova pesquisa do Big Data aponta que Janad Valcari (PL) está com 52% das intenções de voto. A anterior o candidato Eduardo Siqueira aparecia liderando com 44,01%, seguido por Janad com 29,3%

Por Redação

A CNN Brasil removeu de seu site uma matéria que destacava os resultados de uma pesquisa eleitoral realizada pela Atlas Intel, a mesma alvo da Justiça Eleitoral do Tocantins que suspendeu a divulgação de enquetes irregulares. No lugar da matéria, a CNN publicou o resultado da nova pesquisa Big Data, que restabelece a candidata Janad Valcari (PL) com 52% das intenções de voto e à frente na disputa pela Prefeitura de Palmas.

A pesquisa apontava Eduardo Siqueira (Republicanos) na liderança, com 44,1% das intenções de voto, Júnior Geo (PSDB), com 29,3%. A candidata Janad Valcari (PL) aparecia em terceiro lugar, com 22,2%. O resultado da pesquisa foi alvo de questionamentos por parte da coligação “União de Verdade”, encabeçada por Janad Valcari. Para a coligação, o levantamento da Atlas Intel foi divulgado sem o devido registro na Justiça Eleitoral, em descumprimento ao artigo 33 da Lei nº 9.504/97 e à Resolução TSE nº 23.600/2019, que regulam a publicação de enquetes e pesquisas eleitorais.

Em decisão recente, o juiz Gil de Araújo Corrêa, da 29ª Zona Eleitoral de Palmas, determinou a exclusão da enquete e das publicações relacionadas à pesquisa, aplicando multa ao instituto pelo descumprimento da ordem judicial. A CNN retirou a matéria do ar ao perceber que os números eram distantes dos dados nacionais e regionais divulgados, além de tomar conhecimento da decisão que mandou excluir a enquete por irregularidades.