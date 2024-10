Polícia Federal participa de coletiva para divulgação do Planto Estratégico de Atuação Integrada na Operação Eleições 2024

A PF e os demais órgãos de segurança, defesa social, fiscalização e mobilidade do Tocantins atuarão de forma integrada nos 139 municípios estado

Por Redação

Palmas/TO – A Polícia Federal representada pelo Delegado Regional Executivo – Max Eduardo Alves Ribeiro e pelo Delegado Regional de Polícia Judiciária – Josean Severo de Araújo, participou na manhã desta sexta-feira (04/10), em conjunto com os demais órgãos de segurança pública, defesa social, fiscalização e mobilidade do Tocantins, da coletiva de imprensa para divulgação do plano estratégico de atuação integrada na Operação Eleições 2024. O pleito ocorrerá neste domingo, (06/10), em todos os 139 municípios do Estado.

A Operação Eleições 2024 ocorre em todo o país, sob a coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em apoio à Justiça Eleitoral, com o objetivo de promover a colaboração entre diferentes órgãos de segurança, para garantir a realização segura e pacífica das eleições e assegurar a ordem e a integridade do processo eleitoral.

No Tocantins, o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE), coordenado pela da Secretaria de Segurança Pública (SSP/TO) estará em operação em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE/TO) e será o núcleo dessa operação, reunindo as ações estratégicas de todas os órgãos envolvidos, permitindo uma resposta ágil e coordenada a qualquer incidente.

A operação envolverá a Polícia Federal (PF) e as polícias Civil, Militar e Penal, além do Corpo de Bombeiros Militar, 22o Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Palmas (Sesmu) e o apoio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A Polícia Federal (PF) exercerá as funções de polícia judiciária eleitoral e investigação criminal em coordenação com a Polícia Civil, que atua de maneira supletiva nessa matéria.

Além disso, a PF destacou equipes para a realização de patrulhamentos ostensivos a fim de prevenir e reprimir crimes eleitorais e de garantir a ordem pública nesse período eleitoral.

O Delegado Regional Executivo Max Eduardo Alves Ribeiro, destacou que a Polícia Federal utilizará de toda sua capacidade operacional com o efetivo da Superintendência Regional em Palmas e da Delegacia de Polícia Federal em Araguaína.

“A PF atuará nos principais polos de votação em todas as regiões do estado, para a realizar ações de inteligência, investigação criminal e prevenção e repressão a crimes eleitorais, para garantir o pleno exercício do voto e a supremacia da vontade popular”. Destacou o Delegado Regional Executivo.

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) apoia as atividades do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP/TO) articulará ações de inteligência em cooperação com as instituições de segurança pública e demais órgãos envolvidos.

O Exército Brasileiro atuará em quatro zonas eleitorais, com maior presença na região norte do Estado, com a missão específica de garantir a segurança do pleito eleitoral em aldeias indígenas e a participação direta de 160 militares.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) desenvolvem seus próprios planejamentos operacionais, realizando policiamento ostensivo em locais de votação e apuração.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) mantém unidades de resgate em prontidão para emergências. O CICCE irá monitorar a operação, além de consolidar dados, produzir relatórios diários e possibilitar a comunicação e a sinergia entre os órgãos envolvidos durante o pleito eleitoral no Estado.