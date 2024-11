Prefeita Cinthia instala Comissão e inicia trabalhos de transição com equipe do prefeito eleito, Eduardo Siqueira

Por Redação

Com a presença da imprensa, a prefeita Cinthia Ribeiro, junto com o prefeito eleito Eduardo Siqueira Campos, instalou a Comissão de Transição e fez uma reunião de alinhamento da equipe nesta terça-feira, 19, no Gabinete da Prefeita. “Dizia o saudoso senador João Ribeiro, desfeitos os palanques governamos para todos. Esse é o sentimento que a Prefeitura de Palmas instala a Comissão de Transição e recebe o prefeito eleito.”

Durante o encontro, as falas dos presentes reiteraram uma palavra que se tornou um norte para a relação entre as duas gestões: cordialidade. Sempre acionada pelos oradores, seja a prefeita Cinthia, ou o prefeito eleito, Eduardo, a cordialidade se mostrou mais do que uma palavra, mas um símbolo de democracia e republicanismo.

Em sua fala, a prefeita destacou a trajetória de Eduardo Siqueira Campos, como senador, deputado e, principalmente, prefeito de Palmas. De acordo com a prefeita, a iniciativa do futuro gestor em indicar que comporá seu secretariado majoritariamente com servidores efetivos indica o respeito necessário para a administração pública.

“Tenho muito orgulho da história e da nossa trajetória que nos trouxe até aqui. E tenho muito orgulho dessa equipe. Dos nossos servidores que vão garantir uma perfeita transição. Hoje é um dia feliz por aquilo que defendemos, o estado democrático de direito e a democracia. Essa comissão, com transparência e responsabilidade, vai organizar e trabalhar para que a próxima gestão possa assumir em janeiro com tranquilidade e garantindo a continuidade dos serviços”, destacou a prefeita.

Eduardo Siqueira Campos, ao iniciar sua fala aos presentes, resgatou a memória de três grandes nomes da administração pública e da política de Palmas e do Tocantins: o ex-senador João Ribeiro; seu pai, o ex-governador Siqueira Campos; e de Paulo Roberto Santana, pai do Glauber Santana Aires, servidor de carreira do Município e representante dos indicados do prefeito eleito na Comissão de Transição.

“É com muita satisfação que estamos fazendo essa democrática transição, com espírito republicano, no cumprimento das leis, mas, mais do que importante e fundamental a cordialidade e a cooperação para que possamos cumprir nossos objetivos. Se fossemos seguir somente o rigor da lei, eu só poderia praticar qualquer ato a partir do dia primeiro de janeiro, mas através dessa comissão, algumas coisas importantes que não podem esperar, nós iremos propor”, destacou o gestor.

O prefeito eleito argumentou que sua gestão não será a continuidade da atual, mas será uma construção com foco no avanço do trabalho que está sendo realizado. Ele ainda frisou que terá uma relação aberta com a imprensa e uma interlocução permanente com os vereadores. “Me dobrarei sempre que a razão não esteja comigo. Não há que se pedir elogios à imprensa e receberei críticas tão bem quanto os elogios.”

Comissão

A Comissão de Transição, composta por dez membros, é coordenada pelo secretário da Casa Civil, Gustavo Bottós de Paula, que já oficiou todos os titulares das secretarias municipais para que façam um relatório da gestão, que deverá ser entregue até o próximo dia 26. O relatório de cada pasta deve ter as informações sobre programas e projetos, disponibilidade de recursos humanos, contratos administrativos vigentes e em encerramento e licitações em andamento.

Membros da Comissão

– Gustavo Bottós de Paula (coordenador) – secretário da Casa Civil;

– André Fagundes Cheguhem – controlador-geral do Município;

– Eron Bringel Coelho – secretário-executivo do Planejamento e Desenvolvimento Humano;

– Thiago de Paulo Marconi – presidente da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos de Palmas (ARP);

– Maria Antônia da Silva Jorge – procuradora;

– Glauber Santana Aires – representante dos indicados do prefeito eleito;

– Júlio Edstron Secundino Santos;

– Dhieine Caminski;

– Cleison Almeida Nunes;

– Rolf Costa Vidal.

*Decreto nº 2.601 – institui a Comissão de Transição (páginas 1 e 2): http://diariooficial.palmas.to.gov.br/media/diario/3591-14-11-2024-23-22-39.pdf

*Decreto nº 2.604 – altera a Comisão de Transição (página 1): http://diariooficial.palmas.to.gov.br/media/diario/3592-18-11-2024-21-32-24.pdf

Texto: Secom Palmas e Assessoria do Gabinete da prefeita

Edição: Secom Palmas