Prefeita Josi Nunes participa de sabatina no Sintet e apresenta conquistas e propostas para a Educação em Gurupi

Nesta quarta-feira, 21, a prefeita de Gurupi e candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), participou de uma sabatina promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins (Sintet). A prefeita destacou os avanços de sua gestão na área da educação, ressaltando a valorização salarial dos professores. “Nesta gestão, conseguimos garantir o pagamento do piso salarial do Magistério, no valor de R$ 4.580,57”, afirmou Josi Nunes.

O encontro abordou temas como a valorização dos profissionais da Educação, investimentos em infraestrutura e a qualificação dos servidores. Ainda entre os investimentos feitos por Josi Nunes está o investimento de R$ 20 milhões em melhorias estruturais e aquisição de novos equipamentos para a rede municipal de ensino; aplicação de R$ 3 milhões na melhoria estrutural de cinco escolas e mais quatro estão previstas para receber melhorias; adquiriu novos equipamentos para os laboratórios de informática de 16 escolas e 600 notebooks para os professores; pagou progressões verticais e horizontais de 2017 a 2024 e os passivos; concedeu licença-prêmio aos servidores que tinham direito e gratificação para equipe pedagógica; e está pagando a insalubridade e periculosidade.

Propostas

Uma das propostas apresentadas pela prefeita ao Sintet é a realização de votação aberta para que pais e funcionários possam escolher os diretores das escolas, por meio de provas e comprovação técnica. “Esse modelo é democrático e atende aos anseios da comunidade escolar” , ressaltou Josi Nunes.

A qualificação dos professores também esteve em pauta. Josi Nunes mencionou a possibilidade de oferecer cursos de mestrado, em parceria com a Universidade de Gurupi (UnirG), para os docentes da rede municipal. “É totalmente viável e vamos trabalhar para que isso aconteça”, afirmou.

Sobre a realização de concurso público, a prefeita informou que uma comissão está analisando as áreas que necessitam de novos profissionais e que o certame será realizado em breve. “Já está inserido no nosso Plano de Governo e farei todo o possível para conseguir realizar concursos para as áreas da Saúde, Educação e Quadro Geral”, declarou Josi.

Ao final da sabatina, a presidente do Sintet, Gabriela Zanina, desejou sucesso à prefeita e destacou a expectativa de que, sendo reeleita, Josi Nunes possa continuar contribuindo com avanços significativos para a educação em Gurupi.

