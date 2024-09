Prefeito de Almas denuncia ameaças de agressão física em Balneário na tarde deste domingo por irmão de uma vereadora

Por Redação

Na tarde deste domingo, 29, o prefeito de Almas, Wagner Nepomuceno (MDB) “Waguinho”, foi alvo de ameaça, em um balneário privado, na cidade de Porto Alegre do Tocantins, Sudeste do estado.

Segundo testemunhas, e de acordo com vídeo que circula nas redes sociais, o prefeito chegou ao local na tarde deste domingo, acompanhado de sua esposa, filha e genro e que, ao entrar no rio para refrescar, foi surpreendido pelo ataque verbal com ameaças de Fábio Pimenta, irmão da vereadora Josi Pimenta, que faz parte da coligação do candidato de oposição ao grupo do prefeito.

No momento da ameaça, o prefeito foi retirado da água por sua esposa e familiares, que saíram do local e procuraram a delegacia para registrar um boletim de ocorrência.

Em um grupo de WhatsApp da cidade as ameaças seguiram:

Conforme o prefeito Waguinho, não é a primeira vez que o rapaz profere ameaças à sua pessoa. “Uma falta de respeito e de despraparo por parte de uma oposição desesperada. Esse tipo de situação só envergonha a nossa comunidade, que sabe o verdadeiro motivo destes ataques e ameaças pessoais. Não é a primeira vez. Inclusive esse mesmo cidadão esteve na porta da minha casa, onde fez ameaças quando ganhei as eleições para o meu primeiro mandato, em outra oportunidade também fui emaçado por ele nos festejos de São Miguel, padroeiro da cidade e agora, mais uma vez, quando estou em um domingo com a minha família em um momento de lazer. Procurei a delegacia e já tomamos as medidas legais”, afirmou.

O prefeito afirmou que não irá se deixar intimidar por ameaças e que continuará seu trabalho em prol da comunidade. “Estamos aqui para servir a população e não vamos nos afastar de nossas responsabilidades por conta de ameaças, e atitudes baixas e lamentáveis como essa ”, declarou.