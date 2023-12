Sem convites: Parte dos vereadores ficam chateados por boicotes em formaturas de crianças da educação municipal

Por Wesley Silas

Em conversas de grupos de vereadores durante a Sessão Solene de entrega de títulos de Cidadão Gurupiense alguns deles comentaram que estariam sendo boicotados das festas de formatura de crianças do primeiro ano, como aconteceu na Escola Municipal Ulisses Guimarães.

Um dos poucos a confirmar que foi convidado foi o vereador Ivanilson Marinho, provocando assim, em alguns dos seus pares sorrisos de canto da boca. Ivanilson é o autor da convocação do Secretário e vereador licenciado, Davi Abrantes a prestar explicações sobre as denúncias envolvendo sua pasta. No entanto o secretário não compareceu na Sessão e pediu tempo para apresentar sua defesa.