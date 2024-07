Sobre apoio do Republicanos em Gurupi: “Agora surgiu a possibilidade de coligar com o Pisoni”, diz Edinho Fernandes.

No próximo sábado, 20 de julho, inicia-se o período para a realização das convenções partidárias, onde se deliberará sobre a formação de coligações para as eleições municipais. Em Gurupi, um dos partidos mais cobiçados pelos pré-candidatos a prefeito é o Republicanos, presidido no estado pelo governador Wanderlei Barbosa e que, localmente, conta com Edinho Fernandes, Secretário Executivo da Educação, como presidente da comissão provisória.

Por Wesley Silas

O Calendário Eleitoral (Resolução TSE n° 23.738/2024) estabelece que a partir deste sábado (20) até o dia 5 de agosto, partidos políticos e federações poderão realizar convenções partidárias para deliberar sobre a formação ou não de coligações e escolher as candidatas e os candidatos que disputarão os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nas Eleições Municipais de 2024.

A reportagem do Portal Atitude ouviu representantes dos três principais pré-candidatos a prefeito. O deputado Eduardo Fortes (PSD) foi o único a anunciar publicamente a data de sua convenção, marcada para acontecer no dia 05 de agosto e o jovem empresário Juarez Moreira (PDT), filho do vice-governador Laurez Moreira, é dado como certo ser o vice de Fortes. Em relação à prefeita Josi Nunes (UB), seus assessores afirmam que a data da convenção e o nome do vice estão sendo discutidos internamente, sendo que, nos bastidores, o nome do empresário Adailton Fonseca (PL) é o mais cotado para o cargo de vice, caso não haja apoio do Republicanos.

O pré-candidato Cristiano Pisoni aguarda a confirmação do apoio de um ou dois partidos para anunciar a data de sua convenção e o nome de seu vice. Neste cenário, o apoio do Republicanos é disputado pelos três pré-candidatos, especialmente considerando que o governador Wanderlei Barbosa terá um papel crucial nas eleições em Gurupi.

“Sobre o Republicanos, nós iremos nos reunir esta semana – a comissão do partido em Gurupi, os pré-candidatos e a comissão estadual com o governador – para decidirmos os rumos do partido na cidade”, afirmou Edinho Fernandes. Ele acrescentou: “Nunca discutimos a possibilidade de apoio à reeleição da prefeita (Josi Nunes). A discussão sempre foi em torno de coligar ou não com Fortes e, agora, surgiu a possibilidade de coligação com Pisoni, mas nada é concreto ainda. Seguimos neutros”.

A assessoria de Cristiano Pisoni informou que as definições sobre a convenção do PSDB serão tomadas nos próximos dias, destacando que “haverá muitas articulações e poucas definições nesta semana, sendo que a data e o local das convenções ainda não foram determinados. Estamos dentro do prazo para lançar o edital”.