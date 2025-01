Soró assume interinamente Fundação de Esporte e Lazer em Palmas

O Secretário de Governo e Relações Institucionais de Palmas, Sérgio Vieira Marques, conhecido como Soró, foi nomeado pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos para responder interinamente pela Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Palmas. Essa decisão, além de reforçar a confiança do prefeito em Soró, evidencia sua experiência adquirida ao longo de anos na vida pública. Em outro momento, o vereador Carlos Amastha, ex-prefeito de Palmas, expressou publicamente seu apoio à gestão de Eduardo Siqueira Campos

Por Wesley Silas

Soró acumulará suas atuais funções com a nova atribuição até que o prefeito nomeie oficialmente um novo titular para a Fundação de Esporte e Lazer. Esse movimento destaca a credibilidade de Soró junto à administração municipal.

Amastha celebra 10 dias de mandato de Eduardo

Em outro momento, o vereador Carlos Amastha, ex-prefeito de Palmas, expressou publicamente seu apoio à gestão de Eduardo Siqueira Campos, demonstrando uma mudança em sua postura de época anterior. Em declaração nas redes sociais, Amastha afirmou: “Normalmente, as pessoas comemoram os 100 dias de mandato. Contudo, estou aqui para celebrar os 10 dias do nosso prefeito. Ele está errando pouco, acertando muito, e temos novamente um prefeito presente nas ruas, conhecendo os problemas e dialogando com a população. Isso é fundamental.”