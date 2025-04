Transparência em Emendas Parlamentares: Ivanilson propõe emendômetro para Gurupi

Por Wesley Silas

O vereador Ivanilson Marinho (PL) apresentou uma proposta polêmica para Gurupi: a criação do Emendômetro, uma plataforma que visa monitorar e divulgar informações sobre as emendas parlamentares. Esta ferramenta permitirá à comunidade acompanhar quais parlamentares estão propondo emendas para Gurupi, aquelas que já foram pagas, as áreas prioritárias de investimento e a aplicação efetiva dos recursos.

“Os aportes financeiros destinados ao Município por meio de emendas parlamentares e outros mecanismos de repasse totalizaram aproximadamente R$ 260,9 milhões, além de uma caminhonete e um trator, evidenciando o compromisso dos parlamentares com Gurupi”, declarou o vereador ao anunciar uma Sessão Solene para homenagear os “Parlamentares Amigos de Gurupi”, reconhecendo aqueles que destinaram recursos entre 2021 e 2024.

Segundo levantamento levantado pelo vereador, entre 2021 e 2024, o senador Eduardo Gomes (PL) destacou-se como o maior contribuinte, destinando R$ 52,7 milhões, seguido pela senadora Professora Dorinha, com cerca de R$ 24 milhões. O deputado federal Carlos Gaguim (UB) lidera o Emendômetro com impressionantes R$ 107 milhões para Gurupi. No âmbito estadual, a deputada Luana Ribeiro se sobressaiu com R$ 820 mil em emendas.

Votos e Emendas no Senado Federal

Durante o primeiro mandato da prefeita Josi Nunes, Gurupi recebeu um total de R$ 114,2 milhões em emendas, provenientes dos senadores Eduardo Gomes, Dorinha Seabra e Irajá Abreu, além de emendas da ex-senadora Kátia Abreu.

O senador Eduardo Gomes registrou uma redução em suas emendas, com um total de R$ 9,6 milhões, após a licitação de uma emenda de R$ 12 milhões para a construção da Estação da Cidadania. Dessa emenda, R$ 2,4 milhões foram liberados, mas o contrato com a empreiteira foi rescindido. Gomes ainda possui R$ 52,7 milhões em emendas, faltando apenas uma nova licitação para a conclusão da implantação e drenagem de vias urbanas em Gurupi, com um total de R$ 23,8 milhões provenientes de uma emenda conjunta com o deputado federal Carlos Gaguim.

Das emendas destinadas pela ex-senadora Kátia Abreu, R$ 1,3 milhão foi liberado para custeio de cirurgias de catarata, R$ 8,2 milhões foram alocados para a implantação do Saúde Digital e Telesaúde no SUS, que está em fase de elaboração do edital, e R$ 14,3 milhões estão em processo de licitação para o projeto Cidade Digital. No total, Kátia Abreu destinou R$ 23,9 milhões a Gurupi durante a gestão de Josi Nunes.

Os R$ 6,3 milhões destinados pelo senador Irajá Abreu (PSD) foram integralmente executados.

Votos e emendas na Câmara Federal

O deputado federal eleito com maior votação (2.436 votos) em Gurupi, Felipe Martins (PL), destinou R$ 5 milhões em emendas. Enquanto, Alexandre Guimarães foi o segundo deputado federal mais votado em Gurupi, obtendo 2.276 votos, mas destinou apenas R$ 350 mil para a cidade. O terceiro mais votado, Toinho Andrade teve 2.266 votos e não destinou nenhum recurso para Gurupi. Em contraste, Carlos Gaguim, embora tenha sido o quarto mais votado com 2.204 votos, destinou R$ 107 milhões. O deputado Eli Borges (RE) recebeu 1.822 votos e destinou R$ 7,1 milhões, enquanto Ricardo Ayres (REPU), com 1.336 votos, não destinou emendas até o momento. Vicentinho Júnior (PP), que obteve 792 votos em Gurupi, destinou R$ 410 mil.

Um aspecto que chama a atenção são as emendas anunciadas por parlamentares que não foram liberadas nem executadas. Um exemplo é uma emenda de R$ 350 mil do deputado federal Alexandre Guimarães (MDB) para aquisição de equipamentos para a atenção básica; apesar de cadastrada, essa proposta não foi liberada por problemas no sistema.

Parlamentares da região de Gurupi

Após as eleições de 2024, que opuseram o grupo da prefeita Josi Nunes aos deputados estaduais Eduardo Fortes (PSD) e Gutierres Torquato (PDT), um relatório da Prefeitura de Gurupi indica que o deputado Gutierres Torquato destinou uma ambulância UTI móvel em 2024, enquanto Eduardo Fortes liberou R$ 50 mil para a aquisição de coleiras para controle de Calazar. Ele também prometeu liberar R$ 1 milhão em 2025 e outro R$ 1 milhão em 2026 para a cobertura do anexo do Centro Cultural Mauro Cunha, onde ocorrem as festividades da Amizade e do Produtor.

Dentre os outros deputados que destinaram emendas para Gurupi, destaca-se a deputada Luana Ribeiro, com R$ 820 mil, seguida pelo deputado e presidente da ALETO, Amélio Cayres, que destinou R$ 150 mil.

É fundamental que a implementação do Emendômetro não apenas promova a transparência nas emendas parlamentares, mas também que exija responsabilidade na execução dos recursos. A participação ativa da população, fiscalizando o uso dos recursos públicos, é importante para garantir que as emendas atendam às necessidades reais da comunidade. O acompanhamento contínuo e a valorização da entrega de resultados são essenciais para um desenvolvimento urbano efetivo e para fortalecer a confiança da população nas instituições políticas. Para que a proposta seja bem-sucedida, será necessário que o compromisso com a transparência se translate em ações concretas e em um verdadeiro diálogo entre os cidadãos e seus representantes.