“União Progressista”: União Brasil e Progressistas oficializam federação e Professora Dorinha destaca diálogo

A senadora Professora Dorinha Seabra, presidente estadual do União Brasil, celebrou a federação entre o partido e o Progressistas (PP), formalizada nacionalmente nesta terça-feira (29), e denominada como “União Progressista”. Professora Dorinha está em missão oficial fora do país, mas, em sua declaração, a parlamentar reforçou o compromisso da nova aliança com a democracia, o diálogo político e a participação popular.

Por Redação

“Nós que lutamos e acreditamos na política e na democracia vivemos um momento importante. A federação entre União Brasil e Progressistas assume o compromisso de discutir políticas públicas, garantir a democracia e o respeito aos cidadãos”, afirmou Dorinha.

Com a federação, o União Progressista passa a ter 52 prefeituras no Tocantins, sendo 37 do União e 15 do PP, 48 vice-prefeitos, (27 do União e 21 PP), o que representa a responsabilidade de governar para mais de 711 mil tocantinenses. Além disso, o bloco ainda conta com 429 vereadores (287 União e 142 PP), e dois deputados estaduais (Vanda Monteiro e Jair Farias).

No Congresso Nacional, a federação soma 109 deputados federais e 14 senadores, tendo os tocantinenses a senadora Professora Dorinha e o deputado Carlos Gaguim pelo União e os deputados Vicentinho Júnior e Lázaro Botelho do PP. A federação ainda conta com o governo em seis estados, sendo o União com Amazonas, Goiás, Mato Grosso e Rondônia, e PP com Acre e Roraima.

Professora Dorinha informou que a nova frente partidária deverá percorrer o Estado apresentando projetos e, principalmente, ouvindo a população. “Vamos caminhar pelo Tocantins mostrando nossas propostas, mas, acima de tudo, escutando o povo”, destacou.

A parlamentar também enfatizou a necessidade de um estatuto bem definido para regulamentar a escolha de candidaturas estaduais. “É fundamental termos regras transparentes sobre como serão definidos os nomes que representarão essa federação nas eleições”, ponderou.