Vereador Ivanilson Marinho rebate Nota de Repúdio da ATAT no caso que envolve a aposentadoria da prefeita Josi Nunes

Em resposta à Nota de Repúdio emitida pela Associação Tocantinense de Advogados Trabalhistas (ATAT), devido o vereador e advogado, Ivanilson Marinho ter usado o termo “advogado de meia classe”, ele enviou uma nota se defendendo das críticas relacionadas ao caso da aposentadoria da prefeita de Gurupi, Josi Nunes. Segundo Marinho, a questão foi injustamente politizada em prol de interesses alheios ao bem comum. Anexo a Nota, o vereador enviou à redação uma cópia da decisão judicial assinada pelo juiz Dr. Nassib Cleto Mamud, que confirma a legalidade da aposentadoria da prefeita, concedida em 2023. Marinho argumenta que essa decisão deveria ser motivo de reconhecimento pelos anos de dedicação de Josi Nunes ao serviço público, e não alvo de especulações.

Por Wesley Silas

Em um comunicado à comunidade de Gurupi, Marinho chamou a atenção para a manipulação de informações, ressaltando que o questionamento do advogado e professor Paulo Izídio foi feito sem consulta prévia ao Gurupi Prev, órgão responsável pela gestão previdenciária municipal. Isso, segundo o vereador, levanta preocupações sobre o compromisso com a verdade nos discursos públicos.

“No dia 14 de agosto de 2024, a Câmara Municipal de Gurupi foi palco de uma tentativa evidente de desvirtuar fatos que são, de natureza, simples e diretos. A aposentadoria da trabalhadora Josiniane Braga Nunes, concedida em 2023, não deveria ser pauta de especulações ou ataques. Essa decisão judicial não surge de um capricho ou conveniência; é fruto de anos de dedicação ao serviço público e um direito conquistado com integridade”.

Marinho enfatizou a importância do respeito e do diálogo entre os profissionais, conforme determina o Código de Ética da OAB, e criticou as tentativas de desacreditar a prefeita sem evidências concretas. Reiterou que os responsáveis por desestabilizar o ambiente político são aqueles que fomentam a controvérsia sem fundamento.

“O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é claro ao afirmar que devemos tratar uns aos outros com respeito e urbanidade. Infelizmente, as atitudes tomadas por alguns membros da comunidade legal e política falharam em respeitar esses princípios, especialmente ao colocarem em dúvida a honra e a carreira de Josi Nunes sem fundamentos sólidos”.

Anexo a sua resposta, Ivanilson enviou ao Portal Atitude a decisão judicial assinada pelo juiz Dr. Nassib Cleto Mamud, que confirma a legalidade da aposentadoria da prefeita:

Confia aqui a íntegra da decisão.

Por fim, o vereador expressou confiança na capacidade da comunidade gurupiense de superar divergências por meio do diálogo e da cooperação, transformando a política em um campo de construção conjunta em prol do interesse público.

“Acredito na capacidade da nossa comunidade de superar divergências com diálogo, respeito e transparência. Convido todos a refletirem sobre os acontecimentos recentes e a considerarem o valor de uma convivência pacífica e respeitosa. Não podemos permitir que a política se torne um campo de batalha de interesses pessoais, mas sim um espaço de construção conjunta para o bem comum”, escreveu.

Confira abaixo a íntegra da Nota enviada pelo vereador Ivanilson Marinho:

Carta Aberta à Comunidade de Gurupi

Querida comunidade de Gurupi,

Dirijo-me a vocês hoje com o coração aberto e a mente voltada para o diálogo. É importante que, enquanto sociedade, estejamos atentos aos acontecimentos que nos cercam, principalmente quando a verdade corre o risco de ser manipulada. Os últimos eventos envolvendo a aposentadoria de nossa querida professora, mãe, avó e prefeita, Josiniane Braga Nunes, merecem ser tratados com clareza e respeito.

No dia 14 de agosto de 2024, a Câmara Municipal de Gurupi foi palco de uma tentativa evidente de desvirtuar fatos que são, de natureza, simples e diretos. A aposentadoria da trabalhadora Josiniane Braga Nunes, concedida em 2023, não deveria ser pauta de especulações ou ataques. Essa decisão judicial não surge de um capricho ou conveniência; é fruto de anos de dedicação ao serviço público e um direito conquistado com integridade.

Infelizmente, alguns escolheram utilizar este tema como instrumento político, distorcendo informações e lançando dúvidas sem fundamento. Este movimento, aparentemente estratégico, acontece em um momento sensível, a poucos meses de uma eleição, e nos leva a refletir: quem realmente se beneficia com a criação de controvérsias em torno de uma decisão tão transparente?

O advogado e professor da Universidade de Gurupi, Paulo Izídio, por exemplo, optou por questionar publicamente o processo sem antes consultar o Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi (Gurupi Prev). Essa atitude levanta questionamentos não apenas sobre o respeito pelo instituto, mas também sobre a sua intenção. Em uma sociedade que valoriza a justiça e o diálogo, todas as informações deveriam ser verificadas e esclarecidas antes de qualquer acusação. A falta de consulta direta e o desrespeito à verdade são preocupantes.

O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é claro ao afirmar que devemos tratar uns aos outros com respeito e urbanidade. Infelizmente, as atitudes tomadas por alguns membros da comunidade legal e política falharam em respeitar esses princípios, especialmente ao colocarem em dúvida a honra e a carreira de Josi Nunes sem fundamentos sólidos.

Quanto à exigência de retratação pela Associação Tocantinense dos Advogados Trabalhistas, deixo claro que a resposta adequada é simples: quem deve se retratar são aqueles que, sem se apoiarem na verdade, optaram por tumultuar o ambiente político e social de Gurupi.

Acredito na capacidade da nossa comunidade de superar divergências com diálogo, respeito e transparência. Convido todos a refletirem sobre os acontecimentos recentes e a considerarem o valor de uma convivência pacífica e respeitosa. Não podemos permitir que a política se torne um campo de batalha de interesses pessoais, mas sim um espaço de construção conjunta para o bem comum.

Atenciosamente,

Ivanilson Marinho

Vereador