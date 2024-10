Vitor Schmitz  e Karin Bortoluzzi disputarão subseção da OAB em Gurupi

Por Wesley Silas

O atual presidente da subseção da OAB em Gurupi, Vitor Augusto Schmitz, concorrerá à reeleição com uma chapa que terá Karin Rossana Bortoluzzi Morais, Conselheira Seccional do Tocantins, como vice.

Conforme informações do Portal Atitude, os advogados interessados em disputar a subseção da OAB em Gurupi têm até o próximo sábado, para registrar suas, respectivas, chapas.

Nas eleições de 2021, Vitor Augusto Schmitz fez dobradinha para reeleição do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins, Gedeon Pitaluga numa eleição em que ele concorreu com os advogados Paulo Izidio (apoiado pelo advogado Leonardo Maciel) e Elyedson Pedro, numa chapa alinhada com a advogada Ester Nogueira.