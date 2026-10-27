Casal de Palmeirópolis morre após carro sair da pista e capotar na BR-010, no Tocantins

da redação

Duas pessoas morreram após um carro sair da pista e capotar na BR-010, próximo ao município de Santa Rosa do Tocantins, na região sudeste do estado. O acidente aconteceu na segunda-feira (26), no km 329 da rodovia, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As vítimas foram identificadas como Terezinha Fernandes da Silva Souza e José Diogo de Oliveira Silva Filho, moradores de Palmeirópolis. Os dois ocupantes do veículo morreram ainda no local.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins informou que o Núcleo de Medicina Legal de Natividade foi acionado para recolher os corpos, que passarão por exames antes de serem liberados aos familiares. As circunstâncias que levaram o veículo a sair da pista ainda não foram esclarecidas. O caso será investigado pela Polícia Civil do Tocantins.