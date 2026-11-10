Chapa única concorre à presidência da ACIG com Elizabeth Vieira dos Reis no biênio 2027/2028

Por Wesley Silas

A Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) divulgou a composição da chapa “Inovação que Conquista”, única registrada para a eleição da entidade, marcada para 19 de novembro de 2026, das 8h às 17h, na sede da associação, na Rua Presidente Castelo Branco, nº 1211, Centro de Gurupi. A chapa é encabeçada pela empresária Elizabeth Vieira dos Reis, da Lucre Contabilidade, candidata à presidência no biênio 2027/2028.

O registro foi protocolado dentro do prazo do edital, encerrado às 18h de 9 de novembro de 2026, com a documentação exigida pelo Regulamento e pelo Estatuto Social. O documento foi assinado digitalmente pela candidata às 15h50 daquele dia.

Chapa adversária foi retirada

Uma segunda chapa, encabeçada pelo empresário Tatu, da Casa do Padeiro, chegou a ser articulada, mas foi retirada antes do prazo final de registro. A decisão evitou a disputa interna pelo comando da entidade. A Casa do Padeiro, no entanto, aparece na composição da chapa única na figura de Sebastião Luiz de Vasconcelos Filho, indicado para a Diretoria Financeira.

Composição da diretoria executiva

A diretoria executiva reúne representantes de 15 empresas de setores distintos, da contabilidade ao comércio de materiais de construção. Marcus Vinicius Siqueira de Carvalho, da Certili Certificação Digital, é o candidato a vice-presidente. Renato Ramos de Oliveira, da Ranauto Veículos, assume o 1º Secretário, e Willians Nunes Rodrigues, da Otimize Contabilidade, o 2º Secretário.

Na tesouraria, a chapa indica Romulo Mota Xavier de Oliveira, da Teto Materiais para Construção, como 1º Tesoureiro, e Belchior Gonçalves Cavalcante, da 4 Rodas, como 2º Tesoureiro. Jair Sakai, da Byte Sistemas, é o candidato a Diretor Administrativo, e Poliana Cirqueira Lopes, da Inovatec, a Diretora Comercial.

Completam a executiva Arimar Lima Linhares (Lider Centro Automotivo), como Diretor Industrial; Sebastião Luiz de Vasconcelos Filho (Casa do Padeiro), como Diretor Financeiro; Rafael Pereira de Souza (Agência R7), como Diretor de Imprensa; e Ellen Goveia da Silva Oliveira (Sorveteria Frutos de Goiás), como Diretora de Microempresa. A Diretoria de Sistematização tem três nomes: Thomas Edson Sakai (Grupo Madesil), Elisangela Palmas de Campo (Grupo Santa Rosa) e Paulo Izidio da Silva Rezende (Izidio Advocacia).

Conselhos Fiscal e Consultivo

O Conselho Fiscal é formado por Geanne Barreira Barros Miranda (Labor Contabilidade), Leurimar Carvalho (Mega Contabilidade) e Marcelo Zanela (Di Napoli Plaza Hotel). Como suplentes, a chapa registrou Thays Cristina Rodrigues Teles (Otimiza) e José Márcio Barros Toscano (Alfa Motors).

O Conselho Consultivo tem sete integrantes: Itelvino Pisoni (Grupo Cometa), Wilson Vasques Borges de Sá Ataúde (Veg Tax Gestão Tributária), Athos Alves Vieira Borges (Grupo Cimentec), Maria Eugenia Pedrosa (Cemar), Marcelo Dominici (Grupo Terra Boa), Adilson Batista da Fonseca (Beco do Pescador) e Mario Everton Silva Barros (Restaurante Pag. o Peso).

Sobre a ACIG – Associação Comercial e Industrial de Gurupi

A ACIG é a entidade patronal que representa o comércio e a indústria de Gurupi (TO). Foi fundada em 21 de novembro de 1973 — em 2025 completou 52 anos de atuação — e está sediada na Rua Presidente Castelo Branco, 1211, Centro de Gurupi.

Marcos institucionais

1973 – Fundação da entidade como associação civil sem fins lucrativos.

– Fundação da entidade como associação civil sem fins lucrativos. 1993 – Reconhecida de Utilidade Pública Municipal pela Lei nº 1.043, de 21 de dezembro de 1993.

– Reconhecida de pela Lei nº 1.043, de 21 de dezembro de 1993. 2003–2006 e 2011–2014 – Gestões de Fábio Araújo Silva, hoje secretário municipal em Gurupi.

– Gestões de Fábio Araújo Silva, hoje secretário municipal em Gurupi. 2012 – Presidência de Eremilson Ferreira Leite, período em que a ACIG atuava junto à CDL em pautas de eventos e feiras do comércio local.

– Presidência de Eremilson Ferreira Leite, período em que a ACIG atuava junto à CDL em pautas de eventos e feiras do comércio local. 2025–2026 – Nova diretoria empossada em 24 de janeiro de 2025, presidida por Raimundo Bonfim Batista (Digitec Sistemas), com Poliana Cirqueira Lopes (Inovatec) na vice-presidência.

Representatividade efetiva

A eleição sem disputa consolida um arranjo de acomodação entre grupos empresariais que, em um primeiro momento, sinalizavam divergência. A retirada da chapa alternativa e a presença de nomes ligados a ela na composição final indicam negociação prévia em vez de disputa aberta — movimento que reduz o desgaste público, mas também esvazia o debate sobre prioridades da entidade.

Para a ACIG, o resultado prático é uma diretoria que assume com capital político relativamente estável e composição setorial ampla, o que favorece a interlocução com o poder público. O ponto de atenção está na representatividade efetiva: chapa única tende a produzir baixa mobilização do associado no dia da votação, e a legitimidade da nova gestão dependerá menos do número de votos e mais da capacidade de entregar pautas concretas ao setor produtivo de Gurupi.