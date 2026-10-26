Duplicação BR-153: Ecovias Araguaia libera viaduto em Talismã (TO)

da redação

Motoristas que percorrem a BR-153, em Talismã, no sul do Tocantins, já podem utilizar o novo viaduto (dispositivo em trombeta), no km 797. A estrutura foi construída no entroncamento com a TO-296 e garante mais agilidade e segurança a quem passa pelo trecho.

Motoristas que percorrem a BR-153, em Talismã, no sul do Tocantins, já podem utilizar o novo viaduto (dispositivo em trombeta), no km 797. A estrutura foi construída no entroncamento com a TO-296 e garante mais agilidade e segurança a quem passa pelo trecho.

Essa é mais uma etapa no ciclo de entregas de ampliações previstas no contrato de concessão. Após as primeiras entregas no Tocantins, em 2024, a concessionária iniciou, em 2 de outubro, a abertura de novas pistas em Goiás e Tocantins. Outras liberações seguem ocorrendo, entre Rialma e Rianápolis, em Campinorte, em Goiás, e, no Tocantins, em Figueirópolis e Talismã. Este ano, já são 40 km de rodovias duplicadas.

A abertura dos trechos ocorre de forma progressiva, permitindo que os motoristas utilizem as novas pistas conforme as etapas das obras avançam. Com maior capacidade de tráfego, os segmentos duplicados contribuem para viagens com mais segurança, conforto e fluidez.

As intervenções integram o 1º Ciclo de Obras de Ampliação, que prevê cerca de 400 km de rodovias duplicadas até 2031, o 10º ano da concessão. O volume representa mais da metade dos 622 km de duplicações previstos em contrato.

O ciclo também contempla mais de 45 km de vias marginais, 65 retornos, 20 dispositivos viários, sete passarelas e 16 acessos. As estruturas vão facilitar os deslocamentos e melhorar as condições de acesso e travessia ao longo das rodovias.

A previsão é que as obras gerem mais de 6,7 mil empregos diretos e mais de 11 mil indiretos.