Estudo de Moura Lima descarta existência do “Cacique Gurupi” e aponta que nome da cidade significa “rio das roças” em tupi

Publicado originalmente no Portal Atitude em novembro de 2014 e revisitado nos 68 anos de emancipação do município, levantamento documental do escritor e pesquisador Moura Lima contesta a origem indígena atribuída à cidade e aponta a etimologia tupi correta para o nome Gurupi.
Por Wesley Silas
O debate sobre a formação histórica de Gurupi, que completa 68 anos de fundação, passa pela revisão de narrativas populares difundidas nas primeiras décadas do município. Em ensaio publicado originalmente pelo Portal Atitude em novembro de 2014, o escritor, advogado e membro fundador da Academia Tocantinense de Letras, Moura Lima, apresentou um levantamento documental para demonstrar que a figura do “Cacique Gurupi” nunca existiu, tratando-se de uma criação ficcional incorporada erroneamente à historiografia local.
A pesquisa de Moura Lima e os registros do Norte Goiano
Para fundamentar a análise, Moura Lima consultou fontes primárias e secundárias do Arquivo Público de Goiás referentes ao período entre 1640 e 1850, além de relatos de viajantes do século XVIII e mapeamentos antropológicos realizados pelas universidades Federal e Católica de Goiás. Segundo o pesquisador, nenhum documento oficial ou registro de aldeamento menciona uma tribo ou liderança indígena denominada Gurupi na bacia do rio Santo Antônio.
Os registros históricos da região apontam apenas a presença itinerante dos Avá-Canoeiros (também chamados de carijós ou canoeiros), povo nômade que percorria uma vasta extensão entre o norte goiano e o atual sul do Tocantins, incluindo áreas de Porangatu, Paranã, Formoso e Peixe. Devido aos conflitos com viajantes no porto do rio Tocantins, o governo provincial determinou, no século XIX, a instalação de um posto militar comandado pelo alferes Alfredo Ramos Jubé. A medida deu origem ao arraial de Santa Cruz das Itans,posteriormente emancipado como município de Peixe em 1846 — 112 anos antes da emancipação de Gurupi,ocorrida em 1958.
Depoimentos colhidos por Moura Lima durante pesquisas de campo reforçam a ausência dessa tradição oral na região mais antiga. Em entrevista ao autor, o pecuarista e liderança local de Peixe, coronel Bena, afirmou desconhecer qualquer menção histórica ao cacique. Da mesma forma, em gravações realizadas com Moisés Lustosa Britto — apontado pelo pesquisador como um dos pioneiros mais instruídos da fundação de Gurupi —, o relato enfatiza que o chapadão de pedra-canga onde o núcleo urbano se desenvolveu nunca abrigou aldeamentos permanentes.
Fato histórico, folclore e criação ficcional
No artigo de 2014, que se tornou referência no Portal Atitude para o debate sobre a memória regional, Moura Lima estabelece uma distinção técnica entre folclore, lenda e ficção para classificar a narrativa sobre o personagem indígena. Enquanto o folclore exige origem anônima e transmissão coletiva contínua, a ficção possui autoria definida.
De acordo com o estudo, o personagem foi criado pelo escritor Adauto Cordeiro Cavalcante em seu livro Gurupi, publicado após uma breve passagem do autor pelo município. Influenciado pelo indianismo literário do século XIX, Cavalcante inseriu o cacique como protagonista da narrativa e adaptou para o rio Santo Antônio uma antiga lenda sobre tesouros jesuíticos originalmente atribuída ao rio Santa Teresa, no município de Peixe. Para Moura Lima, a falta de tradição oral prévia à chegada da rodovia Belém-Brasília (BR-153) facilitou a absorção da obra literária como se fosse relato histórico.
A verdadeira etimologia de Gurupi
Além de descartar a existência do personagem indígena, o levantamento retoma a pesquisa linguística publicada por Moura Lima na obra Zênite — Gurupi, uma palavra originária do tupi, debatida no curso de Pedagogia da Universidade de Gurupi (UnirG).
O estudo contesta a tradução popular de que Gurupi significaria “diamante puro” — termo que, na língua tupi,corresponderia a Itaberabetê. Segundo a análise etimológica apresentada pelo autor, o vocábulo Gurupi significa, na verdade, “rio das roças”, refletindo a caracterização geográfica atribuída pelos povos indígenas aos cursos d’água da região.
A revisão proposta pelo ensaio de Moura Lima demonstra que o amadurecimento institucional de Gurupi aos 68 anos exige o rigor metodológico na separação entre literatura e historiografia. Ao substituir mitos de fundação fabricados pela documentação arquivística e pela pesquisa etimológica, a memória do município preserva tanto o valor da produção literária de seus cronistas quanto a precisão dos fatos que marcaram a ocupação do sul do Tocantins.