Gurupi aparece entre os municípios que mais importaram no Tocantins em 2026

da redação

Gurupi está entre os cinco municípios tocantinenses com maior participação nas importações entre janeiro e setembro de 2026. De acordo com levantamento divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), a cidade respondeu por 5,65% do total de produtos importados pelo estado no período. O resultado coloca Gurupi entre os principais municípios do Tocantins na entrada de mercadorias provenientes do mercado internacional.

No cenário estadual, as importações somaram US$ 302,7 milhões nos nove primeiros meses de 2026, crescimento de 17,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os fertilizantes lideraram as compras externas, representando 51,4% do total importado.

Apesar de Gurupi aparecer entre os cinco municípios com maior participação nas importações, o levantamento não detalha o valor em dólares movimentado especificamente pela cidade. Os dados mostram a presença do município no comércio exterior tocantinense.