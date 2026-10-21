Após anos de espera dos moradores, Prefeitura de Gurupi conclui pavimentação da Rua 21-A

Por Redação

Após muitos anos de espera, os moradores da Rua 21-A, no Setor Alto dos Buritis, em Gurupi, passaram a contar com a via pavimentada. A obra, concluída em setembro de 2026 pela Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrura, atende a uma antiga demanda da comunidade e representa um avanço na infraestrutura urbana do município.

Com investimento de aproximadamente R$ 100 mil, a intervenção incluiu a pavimentação asfáltica, além da implantação de meio-fio e sarjetas. A execução dos serviços exigiu planejamento técnico específico devido às características rochosas do terreno, que dificultaram os trabalhos.

A prefeita Josi Nunes destacou a importância de atender às reivindicações dos moradores e de avançar com obras que melhoram as condições de vida da população.

“Nosso compromisso é trabalhar para melhorar a infraestrutura de Gurupi e atender às demandas da população. Sabemos que essa pavimentação era aguardada há muitos anos pelos moradores do Alto dos Buritis. Mesmo diante dos desafios técnicos, conseguimos concluir a obra e garantir melhores condições de tráfego e qualidade de vida para quem vive na região”, afirmou a prefeita.

A secretária municipal de Infraestrutura, Juliana Passarin, ressaltou que a execução da obra exigiu planejamento e atenção às particularidades do local.

“Apesar de ser um trecho pequeno, as características do terreno rochoso exigiram cuidados técnicos e um planejamento específico para a execução dos serviços. Com a conclusão das etapas necessárias e a programação da empresa responsável, conseguimos finalizar a pavimentação, atendendo a uma reivindicação antiga dos moradores”, explicou.

Próximas etapas

A pavimentação da Rua 21-A integra as ações da gestão municipal voltadas à melhoria da infraestrutura urbana, incluindo trechos menores que também necessitam de intervenções e, muitas vezes, apresentam desafios específicos para a execução das obras.

Até o encerramento do contrato, ainda serão realizados os serviços de construção de calçadas e implantação da sinalização viária. A conclusão dessas etapas complementará a infraestrutura da rua, proporcionando melhores condições de segurança, acessibilidade e mobilidade para os moradores.