Gurupi 68 anos: Prefeitura reinaugura UBS Buritis e CAPS AD III e entrega ambulância para a UPA

Programação deste sábado (14) também contou com a entrega de passarela coberta para a UPA e a assinatura de ordens de serviço para manutenção de unidades de saúde.

Por Redação

Neste sábado (14), data em que Gurupi completa 68 anos de emancipação política, a Prefeitura realizou uma série de entregas e anunciou novos investimentos para fortalecer a rede municipal de Saúde. A programação começou com a reinauguração da Unidade de Saúde Clara Mota, conhecida como UBS Buritis, e também incluiu a entrega de uma ambulância e de uma passarela coberta para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), além da reinauguração do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III). Também foram assinadas ordens de serviço para manutenção predial de outras unidades de saúde do município.

UBS Buritis reformada e ampliada

A população atendida pela UBS Buritis já tem data para retornar ao prédio da unidade. A partir desta segunda-feira (16), os atendimentos da equipe serão retomados no local, após a conclusão dos serviços de reforma e ampliação.

O prédio recebeu melhorias na cobertura, nos pisos e revestimentos, nas instalações elétricas e hidráulicas, além de adequações de acessibilidade, segurança e urbanização do entorno.

A unidade também teve sua estrutura ampliada e agora conta com um espaço destinado ao desenvolvimento das atividades do projeto Saúde em Movimento, que incentiva a prática de atividades físicas e a promoção da qualidade de vida.

“Pudemos aproveitar melhor o terreno, ampliamos a estrutura e criamos um espaço para desenvolver as atividades do Saúde em Movimento. Agradeço aos nossos servidores pela paciência, dedicação e esforço nestes últimos dias, durante a mudança de volta para o prédio, para que, na segunda-feira, os atendimentos aqui sejam retomados”, destacou o secretário municipal de Saúde, Ricardo Silva.

Em seu pronunciamento, a prefeita Josi Nunes destacou as iniciativas desenvolvidas pela gestão ao longo de 2026, citando programas como Vem Ver Gurupi, Opera Gurupi, Acolhendo as Cores e Saúde em Movimento, além das ações de apoio às pessoas que desejam parar de fumar, realizadas em algumas unidades de saúde.

“Estamos muito felizes em celebrar os 68 anos de Gurupi entregando melhorias que fazem diferença na vida das pessoas. A saúde tem recebido atenção em várias frentes, com projetos que ampliam o acesso aos serviços e levam atendimento a quem precisa. São ações que mostram o nosso compromisso de continuar avançando e cuidando da população”, afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Ivanilson Marinho, parabenizou a gestão pelo trabalho realizado na estruturação da rede municipal de saúde e ressaltou o empenho dos profissionais envolvidos nas ações.

“É nítido o esforço e a dedicação da gestão em proporcionar melhorias para a saúde de Gurupi. São investimentos importantes, que refletem diretamente no atendimento à população e demonstram a importância de continuar trabalhando em parceria pelo município”, destacou.

Também prestigiou a solenidade o vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (Cosems-TO), Francisco Ronivon, que destacou o trabalho desenvolvido pelo município nas diferentes áreas de atendimento.

“Gurupi tem servido de referência para outros municípios, tanto na atenção primária quanto na atenção especializada. É importante acompanhar de perto esse trabalho e ver as iniciativas que estão sendo desenvolvidas para fortalecer a saúde pública”, ressaltou.

CAPS AD III

A programação também contemplou a reinauguração do CAPS AD III Delfino Brito Aguiar, que passou por serviços de manutenção predial, incluindo melhorias nas instalações elétricas e pintura. A unidade também recebeu a instalação de um gradil, reforçando a segurança do espaço.

O serviço é voltado ao acolhimento e acompanhamento de pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Durante a solenidade, a gerente da unidade, Luciene Faria, agradeceu à gestão municipal pelas melhorias realizadas.

“Quero agradecer à prefeita Josi Nunes, ao secretário Ricardo Silva e a toda a gestão pelo olhar atento ao CAPS AD III. Essas melhorias são importantes para oferecer um ambiente mais adequado e acolhedor aos nossos usuários e melhores condições de trabalho para toda a equipe. É uma conquista que fortalece o serviço e o cuidado que oferecemos à população”, afirmou.

O deputado estadual Léo Barbosa também participou da solenidade e destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo CAPS AD III no acolhimento e acompanhamento de pessoas que enfrentam problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas. Ele ressaltou a necessidade de fortalecer os serviços que contribuem para a recuperação e a reinserção social dos usuários e reafirmou sua disposição em continuar parceiro de Gurupi.

UPA A programação contou ainda com a entrega de uma ambulância para a UPA de Gurupi e de uma passarela coberta para a unidade. As duas entregas são fruto de emenda parlamentar do deputado estadual Léo Barbosa e representam novos investimentos na estrutura de atendimento de urgência e emergência do município.

Novas ordens de serviço

Além das entregas, foram assinadas ordens de serviço (OS) para manutenção predial de unidades da rede municipal de saúde. Entre as unidades contempladas estão as localizadas no Assentamento Vale Verde e no Povoado Trevo da Praia, além das UBS São José e Vila Íris.

A UBS Vila Íris passará por reforma e ampliação. A ordem de serviço para a obra foi assinada na última quinta-feira, também como parte da programação de aniversário da cidade.

Durante o período de manutenção predial da UBS Buritis, os atendimentos foram realizados na Unidade de Saúde do setor Pedroso, das 13h às 19h, garantindo a continuidade da assistência aos usuários.

Programação de aniversário

As comemorações pelos 68 anos de Gurupi continuam neste sábado (14), com apresentações artísticas e atrações para a população.

Às 19h, no Centro Cultural Mauro Cunha, será apresentada a cantata musical infantil “A Fábrica dos Sonhos Encantados”. Logo após, haverá os parabéns à cidade e a entrega do bolo comemorativo. Na sequência, o público poderá acompanhar a apresentação “A Voz dos Anjos – Uma Cantata de Natal”

Para encerrar a noite, a cantora Joelma se apresentará no Parque de Exposição Agropecuária, a partir das 22h.

Já neste domingo (15), a programação contará com uma matinê para as crianças, a partir das 16h, na Vila de Natal, instalada na praça do Centro Cultural Mauro Cunha.

Texto: Josy Rodrigues Donato – Ascom Semus Gurupi

Fotos: Lino Vargas/Secom Gurupi