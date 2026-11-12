GURUPI, 68 ANOS: UMA TRAJETÓRIA DE TRABALHO, CONQUISTAS E NOVOS HORIZONTES

Neste 14 de novembro, Gurupi completa 68 anos de emancipação política. Terceira maior economia do Tocantins, o município reúne agronegócio, pecuária, comércio, indústria e serviços, com localização estratégica às margens da BR-153 e acesso à BR-242. A data é também momento de balanço: a administração municipal apresenta avanços em infraestrutura, saúde e políticas sociais, enquanto o crescimento urbano impõe desafios de planejamento. O artigo a seguir é assinado por Antonio Gonçalves da Costa Neto, presidente do Conselho Curador da Fundação UnirG.

Por Antonio Gonçalves da Costa Neto*

Celebrar os 68 anos de emancipação política de Gurupi é reconhecer uma história construída com trabalho, determinação e espírito empreendedor. É olhar para o passado com respeito, valorizar as conquistas do presente e projetar o futuro com confiança. Ao longo de quase sete décadas, o município transformou desafios em oportunidades e consolidou sua importância no desenvolvimento do Tocantins.

Neste 14 de novembro, Gurupi comemora mais um aniversário tendo como principal patrimônio sua gente. Homens e mulheres que escolheram esta terra para viver, trabalhar, constituir suas famílias e contribuir para a construção de uma comunidade que se tornou referência no Estado.

A conhecida expressão Capital da Amizade traduz uma das características mais marcantes da identidade gurupiense: a capacidade de acolher pessoas, integrar diferentes histórias e oferecer oportunidades a quem deseja construir uma vida melhor. Esse espírito permanece vivo e representa um dos maiores valores da cidade.

Gurupi e sua força no desenvolvimento regional

A localização estratégica de Gurupi, às margens da BR-153 e com acesso à BR-242, foi determinante para seu crescimento. A cidade tornou-se um importante ponto de conexão entre diferentes regiões, favorecendo o comércio, a circulação de mercadorias e a integração econômica do sul do Tocantins.

Sua economia reúne atividades que se complementam, como agronegócio, pecuária, agricultura, comércio, indústria e serviços. Essa diversidade fortalece o mercado de trabalho, movimenta negócios e cria condições para a atração de novos investimentos. Os indicadores econômicos confirmam essa relevância e colocam Gurupi na posição de terceira maior economia do Tocantins. É um resultado expressivo, que demonstra a contribuição do município para a economia estadual.

A educação também desempenha papel fundamental nesse processo, e merece destaque especial a Universidade de Gurupi (UnirG), uma instituição que se confunde com a própria história de desenvolvimento do município.

Criada em 1985, a UnirG representa muito mais do que uma oportunidade de acesso ao ensino superior. Fruto do sonho de um visionário, o então prefeito Jacinto Nunes da Silva, a instituição consolidou-se como um patrimônio educacional de Gurupi, responsável por movimentar a economia, gerar empregos, atrair estudantes de diversas localidades e contribuir para a qualificação profissional da população. Sua atuação no ensino, na pesquisa e na extensão, além dos serviços prestados à comunidade, fortalece os vínculos entre a universidade e a sociedade.

Ao lado da UnirG, outras instituições de ensino superior, públicas e privadas, ampliam as possibilidades de formação acadêmica e profissional, estimulam a produção de conhecimento e consolidam Gurupi como importante polo educacional do sul do Estado.

Na saúde, o município também exerce uma função regional indispensável. Por concentrar serviços e estruturas de atendimento de referência, recebe pacientes de diversos municípios e participa diretamente da assistência à população do sul do Tocantins.

Participação política e responsabilidade regional

A importância de Gurupi também se manifesta no cenário político tocantinense. Sua trajetória está ligada ao processo de formação e consolidação do Estado, com participação de lideranças e representantes que contribuíram para os debates sobre os rumos do desenvolvimento estadual.

Esse protagonismo precisa continuar presente nas discussões sobre infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento econômico e integração regional. Defender os interesses de Gurupi significa também trabalhar por melhores condições de crescimento para todo o sul do Tocantins.

A força política de um município não está apenas em sua capacidade de conquistar investimentos, mas também na disposição de dialogar, construir soluções e contribuir para o desenvolvimento dos municípios vizinhos. É uma responsabilidade que exige participação, equilíbrio e visão de futuro.

A administração municipal e os avanços que merecem reconhecimento

Ao completar 68 anos, Gurupi também apresenta realizações importantes da atual administração municipal, conduzida pela dinâmica prefeita Josi Nunes. A gestão vem desenvolvendo ações em diferentes áreas, com investimentos em infraestrutura, saúde, modernização dos serviços públicos e ampliação das políticas sociais.

Na infraestrutura urbana, obras de pavimentação, recapeamento, drenagem, iluminação e recuperação de espaços públicos integram os esforços para acompanhar o crescimento da cidade e melhorar a qualidade de vida nos bairros. A entrega de novas praças também amplia os espaços de lazer e convivência das famílias. Diversos pontos de Gurupi recebem intervenções que representam investimentos estratégicos na mobilidade urbana. Essas obras facilitam os deslocamentos, integram diferentes regiões e preparam o município para os desafios do seu crescimento.

Na saúde, os investimentos são expressivos, abrangem diferentes frentes de atendimento e representam avanços importantes para ampliar a capacidade de atendimento e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais da rede pública.

O desenvolvimento, entretanto, não se mede apenas pelo número de obras ou pelo volume de recursos investidos. Também depende da capacidade de reduzir desigualdades, proteger as pessoas e garantir que os benefícios do crescimento alcancem diferentes segmentos da sociedade.

Por isso, são visíveis as políticas de inclusão produtiva, qualificação profissional, atendimento às mulheres, assistência às famílias e proteção à quem esteja em situação de vulnerabilidade. Da mesma forma, cultura, esporte e lazer integram as prioridades municipais. As festas tradicionais, as manifestações culturais e os eventos esportivos valorizam talentos, preservam costumes e fortalecem a identidade gurupiense.

Outro aspecto importante é a articulação institucional da administração municipal, marca registrada da prefeita Josi Nunes. A busca por recursos e parcerias junto aos governos estadual e federal, parlamentares e demais instituições constitui um caminho necessário para viabilizar projetos e ampliar os investimentos.

É justo reconhecer os avanços alcançados, mas também compreender que Gurupi continua diante de desafios importantes. O crescimento populacional e a expansão urbana exigem planejamento permanente, responsabilidade fiscal, manutenção dos serviços públicos e atenção às necessidades de todos os bairros.

Reconhecer as conquistas não significa considerar concluída a tarefa de administrar uma cidade. Significa valorizar os resultados, identificar o que ainda precisa melhorar e manter o compromisso com novas realizações.

A verdadeira riqueza está nas pessoas

Nenhuma cidade se desenvolve apenas por meio de obras, investimentos ou indicadores econômicos. Por trás de cada conquista existem pessoas que dedicam seu tempo e seu trabalho à construção de uma sociedade melhor.

Em Gurupi, essa contribuição está presente no comerciante que mantém suas portas abertas, no produtor rural que movimenta o campo, no empresário que gera empregos, no professor que forma novas gerações, no profissional de saúde que cuida da população e no servidor público que trabalha para manter os serviços funcionando.

Está também nos estudantes, nos trabalhadores da indústria, nos profissionais liberais, nas lideranças comunitárias e nas famílias que participam da vida da cidade.

É essa participação cotidiana que dá significado à história de Gurupi. O sentimento de pertencimento nasce da relação que cada pessoa estabelece com a comunidade e da disposição de contribuir para seu futuro.

A cidade continua sendo um espaço de acolhimento para pessoas que chegam de diferentes regiões em busca de trabalho, estudo e melhores condições de vida. Preservar essa capacidade de receber e integrar novos moradores é manter viva uma das características mais bonitas de sua identidade.

68 anos de história e um futuro a construir

Chegar aos 68 anos representa uma conquista importante para Gurupi. São quase sete décadas de transformações, crescimento e participação na construção do Tocantins. Uma trajetória marcada pelo esforço dos pioneiros e pelo trabalho de gerações que continuam acreditando no potencial deste município.

O aniversário deve ser também uma oportunidade para renovar compromissos. É preciso continuar trabalhando pela geração de empregos, pela educação de qualidade, pelo fortalecimento da saúde pública, pela melhoria da infraestrutura, pela inclusão social e pela ampliação das oportunidades.

As ações da atual administração municipal fazem parte desse processo e representam uma contribuição para a continuidade do desenvolvimento local. Os resultados alcançados merecem reconhecimento, assim como as demandas que ainda precisam de atenção. Afinal, a construção de uma cidade melhor não pertence exclusivamente a um governo ou a uma geração: é uma responsabilidade compartilhada.

Que Gurupi continue crescendo sem perder a simplicidade de suas origens, ampliando suas oportunidades sem deixar ninguém para trás e modernizando sua estrutura sem abrir mão dos valores que construíram sua identidade.

Que os 68 anos sejam celebrados com respeito à memória dos pioneiros, reconhecimento ao trabalho de sua população e confiança na capacidade das novas gerações de escrever os próximos capítulos dessa história.

Emociona poder comemorar mais uma vez o aniversário desta amada cidade, que há quarenta e quatro anos tão bem recebeu e acarinhou o autor destas despretensiosas linhas e sua família.

Parabéns, Gurupi! Parabéns a todos que fazem desta cidade um lugar de trabalho, acolhimento, amizade e oportunidades.

Que o Altíssimo continue abençoando esta terra e iluminando os caminhos de todos aqueles que contribuem para seu desenvolvimento.

Gurupi tem uma história que merece ser lembrada, um presente que exige compromisso e um futuro que depende da participação de todos nós.

* Presidente do Conselho Curador da Fundação UnirG.