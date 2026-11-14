Joelma encerra o sábado de festa pelos 68 anos de Gurupi

Da redação

Gurupi comemora neste sábado, dia 14, os 68 anos de emancipação política com o show mais aguardado da programação de aniversário: Joelma. A cantora sobe ao palco às 22h, no Parque de Exposições Agropecuárias, e deve atrair público de várias cidades do Tocantins e de outros estados ao som dos sucessos do Calypso e da carreira solo.

Para receber os fãs, a Prefeitura preparou uma megaestrutura com palco de grande porte, área coberta, praça de alimentação com 53 ambulantes cadastrados, banheiros e apoio da Polícia Militar e da Saúde.

O show de Joelma integra uma agenda que vai até dezembro, com entregas de obras, ações sociais, atividades culturais e o Natal Encantado, que já começou com o acendimento das luzes e a chegada do Papai Noel.