Por Redação

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) mantém aviso de tempestade válido para esta terça-feira (17/11), das 0h às 23h59, com impacto direto no sul do Tocantins. O órgão alerta para risco alto de tempestade na região de Gurupi, que está no nível laranja até o fim do dia.

O alerta não é isolado. Os 139 municípios do Tocantins estão sob aviso amarelo de tempestade emitido pelo INMET, com validade até as 23h59 de terça-feira (17). Gurupi, Peixe, Alvorada e Paranã estão entre os municípios que podem registrar pancadas fortes, acompanhadas de descargas elétricas e ventos.

O que está previsto para Gurupi

– Chuva volumosa: os avisos indicam volume entre 50 a 100 milímetros por dia no período. A previsão local já aponta terça com tempestades esparsas, máxima de 27°C e mínima de 22°C, e probabilidade de chuva em torno de 60%.

– Vento e granizo: rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

– Terreno encharcado:Gurupi registra chuva nesta segunda-feira (16/11), com 5,62 mm acumulados e umidade de 93%, e neste momento já chove na cidade com 87% de umidade. O solo está saturado, o que aumenta o risco de alagamentos repentinos.

Durante os temporais há risco de alagamentos pontuais, queda de galhos e falta de energia.

Orientações à população

Diante do solo encharcado, a recomendação das autoridades locais é evitar o trânsito por áreas alagadiças, baixadas, margens de córregos e estradas vicinais, mesmo que a água pareça rasa. O deslocamento nessas áreas pode causar atolamentos, arrastamento de veículos e quedas em bueiros abertos pela força da água.

Outras medidas indicadas pelo INMET e pela Defesa Civil:

– Não se abrigue debaixo de árvores, nem estacione veículos próximos a torres de transmissão, outdoors e placas de propaganda

– Desligue aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia durante rajadas fortes

– Retire objetos soltos de quintais e varandas que possam ser levados pelo vento

– Evite deslocamentos desnecessários no período da tarde e noite, quando as pancadas tendem a ser mais intensas

– Em caso de enxurrada, procure abrigo em local alto e seguro, nunca tente atravessar a pé ou de carro

Em emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Defesa Civil Municipal, reforça o monitoramento e pede que a população acompanhe os próximos boletins do INMET. A orientação é de prudência: com chuva intensa, vento, possibilidade de granizo e temperaturas mais baixas, o melhor é reduzir a exposição e proteger vidas e bens.