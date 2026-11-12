Prefeitura de Gurupi lança Desafio Fã Raiz da Joelma e vai selecionar dois fãs para conhecer a cantora no camarim

Concurso cultural faz parte das comemorações dos 68 anos de Gurupi. Interessados têm até quinta-feira, 12 de novembro, para enviar um vídeo de até 30 segundos contando sua história com a artista.

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi preparou uma surpresa especial para os fãs da cantora Joelma, uma das grandes atrações do aniversário de 68 anos da cidade. O Desafio Fã Raiz da Joelma vai selecionar dois fãs para viver uma experiência inesquecível: conhecer a cantora no camarim, durante o show do dia 14 de novembro, no Parque de Exposições.

A iniciativa busca valorizar histórias, lembranças e demonstrações de carinho de quem acompanha a trajetória da artista, inclusive desde os tempos da Banda Calypso.

Serão selecionados dois participantes: uma vaga exclusiva para moradores de Gurupi e outra destinada a fãs de qualquer cidade do Brasil.

Como participar?

Para entrar no desafio, o participante deverá gravar um vídeo de até 30 segundos, mostrando um objeto, uma lembrança ou contando uma história que represente sua admiração pela cantora.

Vale apresentar CDs, fotografias, ingressos, camisetas, coleções ou simplesmente compartilhar uma memória marcante relacionada à Joelma.

Não é necessário possuir objetos raros ou de valor comercial. O que realmente importa é a autenticidade da história e a criatividade na apresentação.

Quer participar? Então escolha sua melhor lembrança, prepare o vídeo e mostre por que você merece o título de Fã Raiz da Joelma!

SERVIÇO – DESAFIO FÃ RAIZ DA JOELMA

Inscrições: 11 e 12 de novembro de 2026, até 23h59

Como participar: vídeo autoral de até 30 segundos

Envio: WhatsApp (63) 99282.9616

Quem pode participar: maiores de 18 anos, de qualquer cidade do Brasil

Premiação: dois fãs selecionados para encontro com Joelma no camarim

Resultado definitivo: 13 de novembro

Show: 14 de novembro, no Parque de Exposições de Gurupi

Regulamento: consulte as regras completas nos canais oficiais da Prefeitura de Gurupi.