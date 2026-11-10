Jovem de 23 anos é encontrado morto no Rio Santa Teresa após desaparecer durante pescaria no Tocantins

da redação

O corpo de Guedson Pereira dos Santos, de 23 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (10) no Rio Santa Teresa, na região do Assentamento São José, PA-1. O jovem estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (9), quando saiu de casa por volta das 14h para pescar. Preocupados com o desaparecimento, familiares realizaram buscas nas proximidades e localizaram a motocicleta e a mochila da vítima às margens do rio, mas não conseguiram encontrá-lo.

O Corpo de Bombeiros de Gurupi foi acionado por volta das 22h40 de segunda-feira e iniciou as buscas com uma equipe especializada em mergulho na manhã seguinte, por volta das 6h30. O corpo foi localizado às 7h50, flutuando a aproximadamente 15 metros de onde estavam os pertences e a motocicleta do jovem, em um trecho com cerca de três metros de profundidade. Após o resgate, a equipe acionou a Perícia Técnica e o Instituto Médico Legal (IML), que ficaram responsáveis pelos procedimentos legais. Os bombeiros permaneceram no local até a chegada dos órgãos competentes.