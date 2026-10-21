Moradora de Palmas ganha prêmio de R$ 1 milhão e recebe visita de Luciano Huck

da redação

A moradora Luzilene, residente no Jardim Aureny III, na região sul de Palmas, foi surpreendida pelo apresentador Luciano Huck com a entrega de um prêmio de R$ 1 milhão. Mãe de três filhos e avó de 12 netos, ela foi contemplada por meio do Familhão, serviço de assinatura que oferece benefícios aos participantes e a possibilidade de concorrer a sorteios.

A visita do apresentador ao endereço da moradora chamou a atenção da vizinhança e despertou curiosidade nas redes sociais antes da revelação da surpresa.

A presença de Luciano Huck na capital tocantinense havia gerado especulações depois que imagens das gravações começaram a circular na internet. Com a divulgação da história de Luzilene, foi esclarecido o motivo da visita ao Jardim Aureny III.

O prêmio milionário colocou a moradora de Palmas em destaque e marcou um momento especial para ela e sua família. O caso também movimentou as redes sociais, onde moradores acompanharam a passagem do apresentador pela cidade.