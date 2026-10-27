Nonatão da 4 toma posse como vereador titular no lugar de Juarez Rigol na Câmara de Palmas

O líder comunitário Raimundo Nonato Ribeiro de Souza, conhecido como Nonatão da 4 (PP), tomou posse como vereador titular na Câmara Municipal de Palmas (CMP) na manhã desta terça-feira, 27. A posse ocorreu no plenário da Casa de Leis, após decisão da Justiça Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), relacionada a uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e à retotalização dos votos das eleições municipais de 2024. O parlamentar assume a vaga anteriormente ocupada por Juarez Rigol (PL).

Durante a cerimônia, o parlamentar apresentou a documentação exigida e prestou o compromisso previsto para o exercício do mandato, comprometendo-se a cumprir as Constituições Federal e Estadual, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara.

Ao comentar a posse, Nonatão da 4 destacou a importância de assumir a titularidade do mandato e relembrou a trajetória percorrida até a efetivação no cargo.“Hoje é uma honra estar aqui como titular da cadeira. Foram dois anos de luta. Entrei na Justiça em novembro de 2024, após minha advogada identificar uma falha no processo. Para mim, é uma honra estar como vereador eleito pelo povo”, afirmou.

Sobre as prioridades do mandato, Nonatão afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido na área social. “Os meus projetos serão focados na área social, pois há 12 anos atuo nesse segmento. Agradeço a Deus e aos 1.395 palmenses que acreditaram em mim”, agradeceu.

O presidente da Câmara Municipal de Palmas, vereador Marilon Barbosa (Republicanos), parabenizou Nonatão da 4 pela posse e desejou êxito em sua atuação parlamentar. “Tenho certeza de que ele vai fazer um grande trabalho neste parlamento e na nossa querida Palmas. Desejo a ele sabedoria e entendimento para que possa desenvolver um trabalho voltado aos interesses da comunidade e apresentar bons projetos de lei para a nossa capital”, afirmou.

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), também discursou durante a solenidade e destacou a origem humilde de Nonatão da 4, ressaltando sua trajetória junto à comunidade. Segundo o prefeito, o vereador deverá manter o compromisso com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade e continuar presente no setor onde construiu sua trajetória política.

Durante o pronunciamento, Eduardo Siqueira Campos anunciou ainda que Juarez Rigol será nomeado secretário municipal extraordinário de Relações Institucionais. Com a mudança, o vereador Folha (PSDB) deverá retornar à Câmara Municipal para reassumir o mandato, atualmente ocupado pelo suplente Eudes Assis (PSDB).

Já em fevereiro, com a previsão de que o vereador Marcos Júnior (Podemos) assuma o cargo de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Tocantins, Juarez Rigol deverá retornar ao Legislativo municipal como vereador titular.