Por Redação

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) – Campus Gurupi está ofertando 108 vagas gratuitas em cursos de graduação para ingresso no primeiro semestre letivo de 2027. As oportunidades estão distribuídas igualmente entre quatro cursos superiores: Gestão Pública, Teatro, Produção de Grãos e Engenharia Civil, com 27 vagas para cada formação.

As inscrições para o Processo Seletivo EXATO 2027/1 poderão ser realizadas no período de 18 a 25 de novembro, exclusivamente pela internet, por meio do portal seja.ifto.edu.br.

Podem participar candidatos que tenham realizado alguma edição do Exame de Acesso ao Ensino Superior do Tocantins (EXATO), incluindo edições anteriores ou a edição atual. Para estar apto a participar do processo seletivo, é necessário ter obtido nota superior a zero na prova de redação. A classificação será realizada com base no desempenho dos candidatos no exame.

A iniciativa amplia as oportunidades de acesso ao ensino superior público e gratuito, oferecendo à população a possibilidade de ingressar em uma instituição federal de ensino e construir uma trajetória de formação acadêmica e profissional.

Clique aqui e acesse a página da seleção.