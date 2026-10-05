Artesanato da AGA no Mercado Municipal de Gurupi: uma opção para presentes e decorações rústicas

Por Wesley Silas
GURUPI (TO) – A Associação Gurupiense de Artesãos (AGA) mantêm um Ponto de Cultura no Mercado Municipal de Gurupi (Box 16 e 17), onde reúne peças artesanais voltadas para decoração e presentes. O espaço é certificado pelo Ministério da Cultura e conta com o reconhecimento do Sebrae e da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG). O acervo atrai moradores e visitantes de outras cidades em busca de itens para compor ambientes residenciais, pousadas, hotéis e ranchos.
Diversidade de matérias-primas e acervo cultural
Entre as peças comercializadas, destacam-se as bonecas Karajá (Ritxòkò) — expressão reconhecida como patrimônio cultural do Brasil, associada aos saberes e às práticas do povo Karajá/Iny. O espaço reúne também artigos em Capim Dourado confeccionados por artesãos oriundos do Jalapão que fixaram residência em Gurupi, além de trabalhos feitos com fibras vegetais, como folhas de buriti e de bananeira, e peças em madeira e cerâmica.
Outro destaque do catálogo são os lustres e luminárias artesanais de estilo rústico produzidos por artesãos locais filiados à associação.
Presença em feiras nacionais e peças exclusivas
Em entrevista ao Portal Atitude, a presidente da AGA, Maria do Socorro Barros, ressaltou a projeção do artesanato de Gurupi em eventos nacionais acessados via editais de fomento. Segundo a presidente, a entidade busca consolidação no mercado externo com itens de identidade própria.
“A gente tem levado o nome de Gurupi para vários estados nas feiras nacionais onde a gente participa através de editais, apresentando também uma identidade própria nossa aqui de Gurupi, que foi essa peça criada aqui, a Luminária Karine. Ela está sendo muito bem aceita por clientes de outros estados, empresários, donos de pousadas, chácaras, fazendas e para a cidade. É uma peça exclusiva e só encontrada aqui em Gurupi”, afirmou Maria do Socorro.
A dirigente pontuou ainda as participações recentes em eventos fora do Estado:
“A última feira de que participei foi em Fortaleza, na FENACE 2026, e também em um evento do CONAF, da OAB, em Brasília, em setembro. Praticamente o mês de setembro inteiro estivemos fora levando o nome de Gurupi e mostrando as nossas riquezas. A participação tem sido muito boa para mostrar o potencial da cultura tocantinense no nosso artesanato”.
https://youtube.com/shorts/TfFOYufnNJ4?is=KqIS60CUJEjrsCcY
Estrutura da associação e funcionamento
A AGA reúne atualmente mais de 80 artesãos associados entre homens e mulheres. A produção abrange diferentes modalidades, do crochê ao reaproveitamento sustentável de madeira.
O Ponto de Cultura da AGA funciona no Mercado Municipal de Gurupi (Box 16 e 17) nos seguintes horários:
- Segunda a sexta-feira: das 12h às 17h
- Terças e quintas-feiras (período extra): das 8h às 11h30
Análise institucional
A consolidação de um Ponto de Cultura no Mercado Municipal de Gurupi e a presença de artesãos locais em feiras nacionais sinalizam a estruturação do setor artesanal regional. A integração de saberes tradicionais — como o artesanato Karajá e as técnicas em Capim Dourado — com o design utilitário confere valor agregado à produção e amplia os canais de comercialização fora do Tocantins. No entanto, a sustentabilidade econômica dessa cadeia produtiva permanece dependente de editais públicos, do apoio de entidades de classe e do fortalecimento do turismo comercial local para garantir renda contínua aos associados.