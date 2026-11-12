Estudante da Escola Presbiteriana de Gurupi é campeã da categoria Júnior da etapa final do VI Canta Tocantins em Porto Nacional

Estudantes das regionais de Gurupi e Palmas conquistaram o primeiro lugar nas categorias Júnior e Silver. A estudante Cecília Pires, de 13 anos, da Escola Presbiteriana Araguaia, em Gurupi, foi a campeã da categoria Júnior. Sofia Mendes, do CMTO Presidente Costa e Silva, da SRE de Gurupi, ficou em segundo lugar na categoria Silver.

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realizou nessa quarta-feira, 11, a final da 6ª edição do Canta Tocantins das Escolas Estaduais, no Centro de Convenções Comandante Vicentão, em Porto Nacional. Com 26 apresentações de estudantes das 13 Superintendências Regionais de Educação (SREs), o concurso teve como campeãs Cecília Pires, da regional de Gurupi, na categoria Júnior, e Djamila Aicha Santos, da regional de Palmas, na categoria Silver.

Voltado ao incentivo à prática da arte musical e à descoberta de novos talentos, o concurso contou com apresentações individuais ou em dupla, divididas em duas categorias: Júnior, para estudantes nascidos a partir de 2012, e Silver, para os nascidos até 2011. A final reuniu diferentes gêneros musicais e destacou o protagonismo artístico dos estudantes da rede estadual.

O gerente de Artes e Manifestações Culturais da Seduc, Richard Wagner Brito, destacou o trabalho realizado ao longo do ano e a diversidade das apresentações.

“O sentimento é de dever cumprido. Trabalhamos o ano inteiro realizando as seletivas regionais e as etapas via Instagram para entregarmos esse grande espetáculo na final da sexta edição do Canta Tocantins. O público acompanhou uma rica diversidade de gêneros, como forró, sertanejo, arrocha e gospel”, afirmou.

Talentos premiados

A campeã da categoria Júnior, a estudante Cecília Pires, de 13 anos, da Escola Presbiteriana Araguaia, em Gurupi, campeã da categoria Júnior, a estudante Cecília Pires, de 13 anos, da Escola Presbiteriana Araguaia, em Gurupi, celebrou a conquista e destacou a dedicação aos ensaios.

“A preparação foi cansativa, porque peguei firme o tempo todo, mas a recompensa desse esforço todo foi ser campeã do Canta Tocantins. Não esperava vencer, pois havia muita gente talentosa concorrendo, mas tudo aconteceu no tempo certo”, comemorou.

A segunda colocação ficou com Ester Rodrigues, do Colégio Estadual Leônidas Gonçalves, da regional de Araguatins, com 113 pontos. Em terceiro lugar, com 105,5 pontos, ficou Emanuelle Rodrigues, do Colégio Militar do Estado do Tocantins (CMTO) Otacílio Marques Rosal, da regional de Paraíso.

Na categoria Silver, o primeiro lugar ficou com a estudante Djamila Aicha Santos, de 16 anos, do Colégio Militar do Estado do Tocantins – Senador Antônio Luiz Maya, em Palmas. Participando pela primeira vez do concurso, a estudante relatou que a música foi fundamental para superar os momentos difíceis.

“Cantar sempre foi meu sonho. Toda vez que eu sentia tristeza, escrevia e compunha no papel para me expressar. Ensaiamos muito para chegar até aqui. Essa vitória, dedico a Deus, à minha mãe, à diretora Maristela e todos que estavam torcendo por mim”, celebrou.

Sofia Mendes, do CMTO Presidente Costa e Silva, da SRE de Gurupi, ficou em segundo lugar, com 114,3 pontos. A terceira colocação foi conquistada pela dupla Suzanne e Sarah, do CMTO Diaconízio Bezerra da Silva, da SRE de Paraíso, com 110,8 pontos.

A emoção também tomou conta dos familiares que acompanharam a final. Para a mãe da estudante Sofia Mendes, a conquista da filha fez a viagem valer a pena. “O meu sentimento é de orgulho e satisfação. Tenho muito orgulho da Sofia, sei do talento e da capacidade que ela tem”, afirmou.

Ao lado dela na torcida, a prima e moradora de Porto Nacional, Elismar Tavares também vibrou com a conquista da estudante Sofia Mendes e dos talentos da cidade-sede, destacando o papel transformador da cultura na escola. “Acho essa iniciativa muito importante porque, por meio da arte, descobrimos vários talentos. Ela tem o poder de transformar crianças e adolescentes, resgatar quem poderia seguir por caminhos errados e mostrar o que realmente querem para o futuro “, finalizou.

Premiação

Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus e premiações em dinheiro, que também contemplaram os respectivos professores e as unidades escolares.

Para o primeiro lugar, foram destinados R$ 3 mil ao estudante, R$ 3 mil à escola e R$ 1 mil ao professor. O segundo lugar recebeu R$ 2 mil para o estudante, R$ 2 mil para a escola e R$ 1 mil para o professor. Já o terceiro lugar foi contemplado com R$ 1 mil para cada um: estudante, escola e professor.