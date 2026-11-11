Estudante de Porto Alegre do Tocantins conquista 2º lugar no Interpreta Tocantins

Por Redação

Rúbia do Carmo foi premiada pela interpretação de “Olhos d’Água”, de Conceição Evaristo. Jeedson de Araújo Diniz também representou o Colégio Estadual Alfredo Nasser com o poema “O Bicho”, de Manuel Bandeira.

A estudante Rúbia do Carmo, do Colégio Estadual Alfredo Nasser, de Porto Alegre do Tocantins, conquistou o segundo lugar na categoria Conto da etapa estadual do II Interpreta Tocantins das Escolas Estaduais. Segundo o colégio, a final foi realizada na noite de terça-feira, 10 de novembro, em Porto Nacional.

Rúbia interpretou o conto “Olhos d’Água”, de Conceição Evaristo. Na categoria Poema, Jeedson de Araújo Diniz emocionou o público com a interpretação de “O Bicho”, de Manuel Bandeira.

Orientados pela professora Helen Cardoso Araújo Antunes, os dois estudantes chegaram à final após conquistarem o primeiro lugar em suas respectivas categorias na etapa da Superintendência Regional de Educação de Dianópolis. O resultado garantiu ao Colégio Estadual Alfredo Nasser a participação nas duas categorias da disputa estadual.

“Iniciativas como o Interpreta Tocantins dão espaço para que os estudantes mostrem seus talentos e tenham sua dedicação reconhecida. Ver Rúbia e Jeedson representando Porto Alegre do Tocantins na final mostra a força da educação pública e o que o incentivo à leitura pode despertar nos nossos alunos. Agradeço à Secretaria de Estado da Educação e à Superintendência Regional de Educação de Dianópolis pela oportunidade, e à direção do Colégio Estadual Alfredo Nasser e a todos os servidores da unidade pelo apoio e pelo trabalho diário que torna conquistas como essa possíveis”, destacou a professora Helen.

Promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Superintendência de Desporto Escolar, o Interpreta Tocantins incentiva a expressão artística dos estudantes da rede estadual por meio da recitação de poemas e da narração oral de contos. O concurso admite obras brasileiras, inclusive textos escritos pelos próprios participantes. Na etapa estadual, as apresentações são avaliadas por uma comissão julgadora especializada.

A premiação prevista pela Seduc para o segundo lugar inclui troféu e R$ 2 mil para a estudante, além de R$ 2 mil para a escola e R$ 1 mil para a professora orientadora.