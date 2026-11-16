Agente artístico originário de Gurupi participou da edição de Salvador (BA) da turnê “Manifesto Musical”, onde esteve ao lado da dupla Henrique & Juliano e da empresária Virgínia Fonseca.
Da Redação – Portal AtitudeTO
O empresário e promotor de eventos gurupiense Jales Show participou, no último sábado (14), da edição baiana do projeto Manifesto Musical, realizada no Parque de Exposições de Salvador (BA). Presente nos bastidores do evento a convite da dupla tocantinense Henrique & Juliano — com quem mantém relação profissional e pessoal —, o agente acompanhou as apresentações que reuniram também os artistas Zé Vaqueiro, Patrick Costa e Bia Frazzo, além de encontrar a empresária e influenciadora Virgínia Fonseca.
A presença na capital baiana integra a agenda de relacionamento corporativo de Jales no eixo nacional do entretenimento. A turnê exclusiva de Henrique & Juliano percorre algumas das principais praças de eventos do país, reunindo executivos do setor fonográfico e produtores de grande porte.
Trajetória no mercado de eventos
Iniciando a carreira no setor de entretenimento em Gurupi, no sul do Tocantins, aos 20 anos de idade, Jales Show construiu ao longo de mais de duas décadas uma rede de operações voltada à produção e venda de espetáculos de grande porte.
De acordo com o empresário, a entrada no segmento ocorreu na produção local e evoluiu gradualmente para a contratação de artistas de primeira linha do cenário nacional. “O primeiro show foi com Armandinho e Rubis da Princesa. Depois desse início, realizei diversos eventos com artistas nacionais como Jorge & Mateus, Luan Santana, Henrique & Juliano e Natanzinho Lima, entre outros”, relata.
Expansão interestadual e agenciamento
Além da promoção de espetáculos, o empresário atua diretamente no gerenciamento artístico. Atualmente,administra a carreira do cantor John Amplificado e do artista Garoto da RP.
No âmbito da produção executiva, o histórico operacional de Jales Show abrange praças em seis unidades da federação: Tocantins, Distrito Federal, Goiás, Pará, Maranhão e Mato Grosso, consolidando uma rota de atuação que conecta o interior do Norte e Centro-Oeste aos circuitos comerciais da música brasileira.
Projeção empresarial
A inserção contínua de um profissional oriundo do interior tocantinense nos bastidores de turnês de alcance nacional demonstra a profissionalização do mercado regional de entretenimento. Ao transitar da produção local em Gurupi para o agenciamento artístico e a articulação em grandes capitais, Jales Show estabelece um modelo de negócios baseado em capital relacional e capilaridade interestadual, ampliando a representatividade empresarial do Tocantins na cadeia produtiva da indústria musical brasileira.