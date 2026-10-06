Empreendedores de Miracema e Lajeado encontram na ABAV novas perspectivas para o turismo

Com apoio do Sebrae Tocantins, empresários da região participam da feira em São Paulo e ampliam o olhar sobre as possibilidades do setor

Por Redação

Há uma dimensão do turismo que só aparece quando o empresário deixa, por alguns dias, a rotina do próprio negócio e observa como o setor se organiza para além de seu destino. Foi essa escala que chamou a atenção de Jéssica Pereira na ABAV Expo 2026, em São Paulo. Empreendedora do setor na região de Miracema e Lajeado, ela encontrou na feira novas formas de comercializar viagens, tecnologias e experiências que ajudam a compreender as mudanças no comportamento de quem viaja.

O contato com diferentes modelos permite reconhecer possibilidades que nem sempre são percebidas no cotidiano da empresa. Ao observar como outros destinos trabalham seus produtos, Jéssica também passa a enxergar sob outra perspectiva o potencial da região onde atua.

“Quando a gente conhece outras experiências, começa a enxergar o nosso negócio de outra maneira. A ABAV traz referências e possibilidades que podemos adaptar à nossa realidade. Você volta com outra percepção do mercado”, afirma.

Jéssica integra o grupo de empreendedores de Miracema e Lajeado que participa da feira por meio do Sebrae Tocantins. A presença no evento aproxima esses negócios de agentes, operadoras e empresas que atuam na comercialização de roteiros turísticos no País.

Marcadas pela presença do Rio Tocantins, praias, serras, paisagens naturais e elementos da cultura local, as duas cidades reúnem possibilidades que ultrapassam a visita aos atrativos. Hospedagem, alimentação, lazer e vivências associadas ao território ajudam a compor essa oferta.

Segundo o gerente do Sebrae Tocantins, Amaggeldo Barbosa, os produtos apresentados nesta edição refletem um trabalho mais consistente realizado ao longo do ano.

“Os produtos turísticos estão mais estruturados em 2026. Em Miracema e Lajeado, o Sebrae tem apoiado os empresários na qualificação dos negócios e na preparação para o mercado”, afirma.

Durante a programação, os participantes também observam como outros destinos apresentam seus roteiros e respondem às mudanças no perfil dos viajantes. Esse repertório, avalia Amaggeldo, permite reconhecer novas possibilidades a partir das características da própria região.

“O empresário conhece outras referências e passa a perceber melhor o valor do que tem em casa. Miracema e Lajeado têm características próprias e espaço para transformar esse potencial em novas experiências”, conclui. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)